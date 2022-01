“Falliscono i locali” è il nuovo singolo dei The Heron Temple

In rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali “Falliscono i locali”, il nuovo singolo dei The Heron Temple

Esce Falliscono i locali, il nuovo singolo dei The Heron Temple. La scelta della data di release non è casuale: il termine Epifania letteralmente indica il manifestarsi divino attraverso un segno. Il recente ritorno ad un avvilente silenzio per chi fa della musica il proprio lavoro, come un fulmine a ciel sereno, ha rafforzato nei The Heron Temple il bisogno intimo di sfogarsi, di urlare che non si ha più la forza per ricominciare.

Rialzarsi o farsi trascinare dalla corrente? La risposta potrebbe essere scontata, eppure il lungo processo di rinascita inizia con la presa di coscienza, con l’ammissione di “non aver più la forza per ricominciare”.

Falliscono i locali è un brano scritto molto prima di quanto il titolo potrebbe suggerire. Eppure oggi, più che mai, trova un senso quasi profetico, nel percorso dei The Heron Temple. Il testo, scritto da Valerio e Vincent nel 2018 prendendo spunto da qualcosa che stava realmente accadendo nelle loro vite, assume tutt’altro significato e forma se rapportato a tutto ciò che il mondo intero ha vissuto sulla sua pelle negli ultimi due anni. Là dove la poetica immaginaria e la realtà si scontrano, cancellando quella sottile linea temporale tra passato e presente, trova la sua Epifania Falliscono i locali.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3pWI10I

BIO:

Il progetto The Heron Temple nasce ufficialmente nel 2016 dall’incontro tra Valerio Panzavecchia e Vincent Hank. Nel 2017 esce in anteprima su Rolling Stone Italia il primo singolo “Vulnerabile” che entra nella Viral 50 di Spotify e va on-air in alcune delle principali radio italiane tra cui Radio Italia, Rai Radio 1 e Radio Deejay. Successivamente pubblicano “Milano ti divora” insieme ad un videoclip live completamente stripped.

Condividono il palco con alcuni dei migliori artisti della scena italiana: La Rappresentante di Lista, Fabri Fibra, Willie Peyote, Edoardo Bennato. Nell’estate del 2019 portano in giro le loro canzoni in un tour acustico che attraverserà tutta Italia, lo stesso anno suonano al “The Boiler House” di Londra (Uk). Il 17 Giugno 2021 pubblicano il singolo “Sciogliersi un po’” seguito ad ottobre dalla release di “Coltelli”; il brano entra nella playlist “Rock Italia” di Spotify ed il videoclip esce in anteprima su Sky Tg24.