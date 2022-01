Consigli per avere una connessione Wi-Fi migliore in casa: quali sono?

Quante volte ti sarà capitato di chiedere alla tua connessione Wi-Fi di essere più veloce? Probabilmente tante. Non è raro, infatti, che i router siano particolarmente lenti e ciò incide sulla performance complessiva della tua connessione rendendo il tuo PC molto simile ad una macchina alimentata a carbone.

Ci sono davvero delle soluzioni per migliorare la connessione Wi-Fi in casa? Sì e la maggior parte di queste possono essere applicate subito senza fare troppi sforzi. Siamo certi che al termine di questo articolo, la tua connessione andrà sicuramente più veloce!

Sposta il tuo router

La prima soluzione è semplice e quanto mai banale: sposta il tuo router. Probabilmente, hai posizionato il dispositivo da qualche parte in casa tua in cui pareti, armadi e scaffali possono smorzare il segnale del Wi-Fi.

Spostarlo in un altro luogo può far davvero la differenza per rendere più veloce la tua connessione internet e migliorare la trasmissione wireless. Non esiste un posto perfetto in assoluto ma il nostro consiglio è quello di non nascondere il router in un angolo, sotto l’armadio oppure in un cassetto. Cerca di metterlo quanto più al centro della tua abitazione.

Questo spostamento potrebbe richiedere l’aggiunta di cavi ma tutti questi sforzi saranno ripagati con una connessione migliore. In questo caso, l’obiettivo è quello di avvicinare il più possibile il router a dispositivi che sono connessi ad internet.

Utilizzare un cavo Ethernet

Sebbene sia vero che la connessione Wi-Fi è una delle cose più comode al mondo, non dobbiamo dimenticarci che ci sono ancora i cavi per ottenere una connessione migliore.

Utilizzare un cavo Ethernet significa avere delle performance decisamente migliori che ti consentiranno di guardare ininterrottamente e in sicurezza i programmi su Netflix con una VPN . In questo contesto, anche usare una VPN veloce può darti una mano nel velocizzare processi di connessione come streaming video oppure download di file.

Certo è che lo svantaggio di utilizzare un cavo Ethernet si traduce proprio dalla limitazione della distanza del dispositivo dal router.

Tuttavia, se il tuo computer ha bisogno di una connessione superiore alla media, collegare un cavo Ethernet è davvero una delle soluzioni migliori che tu possa adottare. Potrai anche scegliere un cavo dalla lunghezza maggiore per rendere più comodi i tuoi momenti di lavoro in casa o di svago.

Per realizzare un lavoro decente dovrai servirti anche di altri accessori. Ad esempio, potresti valutare di acquistare delle piccole staffe per attaccare il cavo alle pareti senza lasciarlo troppo in giro. Se i cavi sono più di uno, valuta l’acquisto di alcuni supporti a parete che li racchiudano in poco spazio. Potrai investire qualche decina di euro ma, fidati di noi, si tratta di soldi ben spesi!

Modificare il canale o la banda

Invece di aggiungere e collegare cavi in casa, potresti semplicemente modificare il canale o la banda. Devi sapere che il segnale Wi-Fi è diviso in canali e se hai dei vicini che utilizzano lo stesso canale Wi-Fi, la connessione può congestionarsi diventando molto lenta. Cambiando canale potresti by-passare immediatamente il problema.

Ogni router ha un modo diverso per cambiare canale. Il nostro consiglio è quello di cercare nelle istruzioni oppure informarti correttamente online. I canali 1, 6 e 11 sono quelli da provare, poiché avranno la minima interferenza quando più dispositivi vengono collegati.

Un’altra soluzione è quella di cambiare la banda del tuo router. La maggior parte di questi dispositivi trasmette a frequenze di 2,4 GHz e 5 GHz. Se sei in possesso di un router di qualità, probabilmente potrai cambiare la banda. Devi sapere che la banda a 5 GHz ti permetterà di accedere ad una connessione ad internet decisamente più veloce. In ogni caso, lascia accese entrambe le bande perché non tutti i router supportano il livello superiore.

Aggiorna il tuo router

Hai mai pensato di cambiare il tuo router? La lentezza della tua connessione internet può essere semplicemente dettata dal fatto che sei in possesso di un dispositivo vecchio, antiquato e che non funziona più come dovrebbe.

Pertanto, potresti valutare la possibilità di acquistare un router nuovo che si adatti meglio alle dimensioni della tua casa, alle caratteristiche dei tuoi dispositivi e della tua connessione ad internet. Inoltre, se il tuo appartamento ha dimensioni significative, potrebbe essere una buona idea quella di utilizzare dei ripetitori per trasmettere il segnale anche nelle zone più remote della tua casa.

Infine, c’è sempre un’ultima alternativa: spegni e riaccendi il router. Hai notato già dei miglioramenti?