Antonella Albano pubblica “In viaggio verso dove”

“In viaggio verso dove”: fuori il nuovo romanzo di Antonella Albano. Un viaggio alla ricerca di sé che parte da un’intensa voglia di rinascere e ricominciare da capo

Il bilancio della vita di Amanda non è esaltante: un lavoro, dieci anni di matrimonio, niente figli. La morte dei suoi genitori l’ha lasciata annientata e ora la faccia che vede nello specchio è quella di una sconosciuta. È per ritrovarsi che decide di buttarsi in un’avventura folle: lascerà il marito e rileverà una vecchia masseria con annesso campo abbandonato. Lei, insegnante di città, farà la contadina.

Senza Amanda e sul punto di veder fallire la sua ditta, Lorenzo si ritrova circondato da una montagna di interrogativi. Per sentirsi meno solo, adotta un cane, Rob, che inizia da subito a scombinargli le giornate. D’altronde, cosa ne sa lui di come ci si prende cura di qualcuno? Ha sempre imposto a tutto e tutti i suoi progetti, trascurando i propri bisogni e quelli altrui. Anche quelli di Amanda.

Già, Amanda. Il paradiso bucolico che immaginava è in realtà una corsa a ostacoli, e se non fosse per Bakari, l’immigrato africano che l’aiuta con i lavori agricoli, andrebbe tutto in malora. Saranno l’autorevolezza e il senso pratico di quell’uomo enigmatico a metterla sulla via giusta per realizzare il suo sogno. Qualcosa però continua a mancarle: Lorenzo. Quell’amore grande è stato solo un abbaglio?

In viaggio verso dove è la storia di due persone che lottano per costruire una versione migliore di se stessi, accettando i rischi e le difficoltà che ogni cambiamento comporta. Amanda e Lorenzo riusciranno nell’impresa di far rifiorire le loro vite?

Estratto dal romanzo

Era la solitudine, l’aspetto più intenso. Faceva piani, calcolava, leggeva, lavorava per rendere quel posto casa sua, ma non era altro che un danzare intorno alla solitudine. Cantava, spesso, per farsi compagnia. Non aveva nemmeno la televisione. Aveva anche pensato ad acquistarla, ma poi aveva buttato quell’idea nella pattumiera mentale dedicata alle stupidaggini da evitare. Non poteva dimenticare i suoi genitori, in due con tre televisori accesi in ogni stanza andassero, praticamente vivevano proiettati dentro la tv, che scandiva i loro orari e definiva la loro vita. Quando andava a trovarli, lei spegneva e loro riaccendevano. Tranne alla fine, quando doveva decidere lei. Cestinò anche questo pensiero. Per quelli tristi non c’era posto. E comunque quando la compagnia telefonica si fosse decisa ad attivare la connessione avrebbe potuto vedere quello che le pareva. Per ora, quando sentiva il vuoto invaderle mente e anima, ricordava che a cento metri aveva dei vicini. Non li aveva ancora conosciuti, ma sapeva che era una coppia con figli grandi. Questo la confortava.

Informazioni dettagliate:

Titolo: In viaggio verso dove

Autore: Antonella Albano

Editore: Autoprodotto

Pagine: 344

L’autrice

Antonella Albano, classe 1962, dopo la laurea in lettere classiche, lavora dapprima come correttrice di bozze e redattrice per alcune case editrici pugliesi, per poi approdare nella scuola come insegnante di ruolo e dedicarsi, quando glielo consentono, alla didattica per adulti. È editor freelance, ha scritto saggi e romanzi. E ogni tanto le sfuggono racconti e poesie.

Nel 2013 pubblica il saggio “Vampiri, supereroi e maghi. Metafore e percezione morale nella fiction fantastica”, per la casa editrice Aracne di Roma. Nel 2014 esce il suo primo romanzo “Io, Liam”, un urban fantasy, per la casa editrice Il Ciliegio di Como.

Nel 2016 esce in autopubblicazione il suo secondo romanzo, “Amori e altri misteri”, un mystery romance. Nel 2018 è la volta di “La luna di River”, un urban fantasy.