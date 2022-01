Valentino Prato pubblica il brano “Il Paese”

Disponibile online su tutte le piattaforme streaming il nuovo singolo “Il Paese” interpretato dal cantautore Valentino Prato

Nella freneticità in cui ormai è immersa l’esistenza, è raro trovare qualcuno in grado di cogliere ancora l’essenza, i valori di un tempo e le emozioni. Spesso intorno a noi vediamo gente avida, concentrata sui propri interessi e disposta a fare di tutto, anche a schiacciare gli altri, pur di salire di condizione sociale e di potere.

Questa è la controversia tematica di cui parla Valentino Prato nel suo brano “Il Paese“.

Con molto coinvolgimento Valentino parla di queste caratteristiche, mettendo risalto come, al contrario, l’amore universale e l’onestà nei propri rapporti con gli altri favoriscono una vita soddisfacente. Questi sono i valori da cui lui stesso si fa trasportare, e chi vuole trasmettere a coloro che lo ascoltano.

Le cattive abitudini e modi di fare rovinano la nostra società, come anche la nostra terra: proprio per questo per Valentino parlare di questa tematica non è solo importante, ma urgente, perché tutto ha origine dall’essere umano e dalla natura del suo cuore.

Con le sue parole profonde e la sua melodia accuratamente preparata, l’autore e produttore Valentino mette davanti alle responsabilità l’uomo, facendo appello alla sua coscienza.

“Il Paese”, la nostra realtà, “sta cambiando” e non si può negare tutto ciò.

Il brano, dalla musica tipicamente anni ’90, rappresenta appieno lo stile di Valentino Prato, un cantautore di altri tempi, in grado di “incantare” a detta della stampa.

Questo brano fa parte di una raccolta di pezzi magnifici: il suo album “Il posto migliore”, un album che parla di persone, di amore, di ferite ma soprattutto di rinascita.

L’amore è il tratto distintivo di Valentino, artista tanto apprezzato per il suo talento poliedrico e il suo altruismo.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=RvQH1p5Cqi8