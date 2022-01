Più controlli nella Terra dei Fuochi: diminuiscono i roghi

Terra dei fuochi: diminuiti i roghi di rifiuti grazie all’incremento dei controlli. Aumentati i sequestri nelle aziende e le verifiche su veicoli e persone

Diminuzione del numero dei roghi nella Terra dei fuochi a fronte dell’incremento delle attività di controllo. É quanto emerge dal report 2021 diffuso dall’ufficio dell’incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania, che confronta i dati relativi allo scorso anno con quelli degli anni precedenti.

– Anno 2019: 2.220 (dei quali 1.710 in provincia di Napoli e 510 in provincia di Caserta)

– Anno 2020: 2.041 (dei quali 1.532 in provincia di Napoli e 509 in provincia di Caserta)

– Anno 2021: 1.406 (dei quali 1.114 in provincia di Napoli e 292 in provincia di Caserta)

Un impegno interforze grazie al quale, per la prima volta nell’ultimo decennio, il numero dei roghi registrati è sotto la soglia dei 2.000 eventi annui, con una riduzione del 35% rispetto al trend consolidato degli analoghi periodi precedenti. Il mese di novembre 2021 è quello con meno eventi incendiari in tutto il decennio.

I risultati raggiunti rappresentano l’effetto di un rafforzamento delle attività di controllo e prevenzione, in particolare dei pattugliamenti ordinari quotidiani e degli action day, cui partecipano, a cadenza settimanale e coordinati dalle prefetture di Napoli e Caserta e, a livello tecnico, dalle rispettive questure, tutte le Forze dell’ordine e altri organi specializzati.

Decisiva la strategia di intervento, che concentra e implementa i controlli specialmente sulle attività di trasporto abusivo e scarico di rifiuti, senza trascurare le attività e le filiere produttive.

Nel dettaglio, sulla media del biennio 2019-2020, si è registrato un importante aumento del numero di pattugliamenti (+ 13%), dei controlli e dei sequestri nelle aziende (rispettivamente + 65% e + 57%) dei controlli sui veicoli (+ 706%) e sulle persone fisiche (+ 567%), ma anche delle sanzioni amministrative (+ 71%).

Report annuale Terra dei fuochi 2021