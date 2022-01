“Ossessione omicida” su Rai 4: la trama del film

Serata thriller su Rai 4 con il film “Ossessione omicida”. Protagonisti della pellicola sono Idris Elba e Taraji P. Henson

Domenica 23 gennaio Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) affida la prima serata alle 21.20 all’adrenalina pura del thriller “Ossessione omicida”.

Diretto da Sam Miller e interpretato da Idris Elba e Taraji P. Henson, il film racconta la drammatica vicenda di una donna che rimane ostaggio, insieme ai figli piccoli, di un omicida appena evaso di carcere.

Un thriller ad alta tensione che ha fatto guadagnare a Taraji P. Henson per la sua intensa interpretazione, il premio come migliore attrice protagonista agli NAACP Image Award del 2015.

A seguire, sarà trasmesso il terzo e ultimo episodio di “Murders on the Railway”, una docu-serie in prima visione assoluta che riporta indietro nel tempo analizzando i casi di omicidio più scioccanti e sorprendenti della storia inglese moderna.