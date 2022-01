Miss Darwin e le quattro sfide al Teatro Furio Camillo

Compagnia L’orto delle Fate presenta “ Miss Darwin e le quattro sfide” con Linda di Pietro in scena il 23 gennaio nell’ambito de “Le domeniche dei bambini”

Tutte le domeniche mattina alle 11:00 al Teatro Furio Camillo, ormai da otto anni, si ripete un appuntamento di teatro e circo teatro dedicato a bambini e famiglie. Spettacoli di narrazione, di teatro di figura, di circo e tantissimi eventi con artisti provenienti dall’Italia e dall’estero. Storie adatte a tutte le età con una particolare attenzione ai più piccolini!

Terzo appuntamento de “Le domeniche dei bambini” è con Miss Darwin e le quattro sfide della Compagnia “L’orto delle Fate”, con Linda Di Pietro, in scena domenica 23 gennaio.

Lo spettacolo nasce con lo scopo di sensibilizzare le generazioni future sull’impatto che le loro azioni hanno sull’ambiente e sulla società stimolando un impegno in prima persona con particolare riguardo a 4 sfide: clima, acqua, biodiversità ed energia.

Protagonista di questa avventura a spasso nel tempo è Miss Darwin moglie del celebre naturalista alle prese con fatti e misfatti di ogni epoca ai danni del pianeta Terra. Dalla preistoria ai giorni nostri l’homo sapiens, che a quanto pare non era poi tanto “sapiens”, ne ha combinate di tutti i colori comportandosi da predatore e padrone del mondo. E se ai tempi di Cristoforo Colombo l’ignoranza poteva essere dalla sua parte, nell’epoca moderna non ha scuse. Per fortuna le nuove generazioni ne sanno più degli uomini primitivi e non vedono l’ora di prendere in mano questo meraviglioso pianeta per riparare i torti subiti.

Un’ora di aneddoti e divertimento per informare e sensibilizzare i più piccoli alle tematiche ecologiche attraverso la comicità e il gioco.

Lo spettacolo prevede un momento di animazione in cui tutti i bambini vengono coinvolti.

INFO:

Età consigliata: 4-10 anni

Durata 60 min

Biglietto singolo spettacolo: 10 euro adulti 8 euro bambini

green pass obbligatorio dai 12 anni

Teatro Furio Camillo, via camilla 44 – a pochi metri dalla Metro A Furio Camillo

prenotazioni: [email protected]