Lotto Dittaino-Enna Nuova: attesa per la gara

Si conclude la Conferenza di Servizi che ha approvato il progetto definitivo del lotto funzionale Dittaino-Enna Nuova , opera dal valore di 595 milioni. Dopo la firma del Commissario Straordinario di Governo Filippo Palazzo , si conclude così un’ulteriore tappa nell’iter di approvazione per la realizzazione della nuova linea Messina-Catania-Palermo , con l’approvazione del progetto definitivo – entro i primi mesi del 2022 – sarà possibile avviare la gara per la realizzazione dell’opera, con l’obiettivo di affidare i lavori entro la fine dell’anno.

Rete Ferroviaria Italiana ha intanto concluso tutte le attività progettuali e avviato le Conferenze di Servizi degli altri lotti della tratta Catania-Palermo , ovvero la Lercara Diramazione-Caltanissetta Xirbi, la Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna e quella relativa al Nodo di Catania, con l’interramento della linea per il prolungamento della pista dell’aeroporto di Catania Fontanarossa. Attesa per il parere del Ministero della Transizione Ecologica per quanto riguarda la conclusione della Conferenza di Servizi del lotto Catenanuova-Dittaino.

Completate anche le attività progettuali del lotto Fiumetorto-Lercara Diramazione, per il quale entro gennaio sarà avviata la relativa Conferenza di Servizi; l’aggiudicazione dei lavori per tutti i lotti della Palermo-Catania, per un importo complessivo di oltre 5,6 miliardi di euro, è prevista entro il 2022. Novità per la nuova linea Messina-Catania, con i due progetti di raddoppio della tratta Fiumefreddo-Giampilieri, aggiudicati negli scorsi mesi di giugno e luglio. Entro gennaio l’appaltatore consegnerà la progettazione esecutiva che, dopo la fase di verifica e approvazione, consentirà a RFI di avviare i cantieri. Procedono secondo cronoprogramma i cantieri del lotto Bicocca-Catenanuova.