“La Sposa” torna su Rai 1 con la seconda puntata: la trama

Il secondo episodio de “La Sposa”, una storia di emancipazione nell’Italia degli anni ’60, in onda stasera in prima serata su Rai 1

Una giovane donna calabrese per garantire un futuro migliore alla sua famiglia decide di accettare il matrimonio per procura con un agricoltore vicentino e trasferirsi al Nord. Siamo nell’Italia, degli anni ’60, anni di grandi cambiamenti e di trasformazioni sociali in tutti i campi, dal costume alla politica. “La Sposa”, racconta tematiche attualissime: l’emancipazione femminile, la parità di genere, e il rispetto delle differenze socio-culturali.

Al centro, una donna coraggiosa e forte, interpretata da Serena Rossi. Nel secondo episodio in onda su Rai1 domenica 23 gennaio alle 21.25, Maria riesce a conquistare la fiducia di Paolino e vuole che torni a scuola. Con l’aiuto di Carla, una sua amica bracciante con una forte coscienza politica, convince la maestra del paese a fargli sostenere l’esame per frequentare la terza elementare. Il lavoro di Maria procede tra il noccioleto e il mercato. Vittorio si rende conto delle grandi capacità della ragazza e inizia a darle incarichi sempre più importanti. Anche con Italo le cose sembrano andare meglio. Ma la faticosa routine al casale dei Bassi viene spezzata dal rinvenimento da parte di un cacciatore di un cadavere in fondo a una scarpata.