In Veneto arrivano nuovi treni Rock

Sui binari del Veneto nuovi convogli in arrivo: otto treni Rock giungeranno sulla rete ferroviaria nel corso del 2022

Prosegue il rinnovo della flotta regionale veneta con la consegna di un nuovo treno Rock a sei carrozze. Si tratta del primo di 9 convogli di Trenitalia che circoleranno sui binari del Veneto nel corso del 2022. Alla cerimonia, svoltasi nei giorni scorsi, al binario 1 della stazione di Verona Porta Nuova, sono intervenute Sabrina De Filippis, Direttore Business Regionale Trenitalia, ed Elisa De Berti, Vicepresidente con delega a Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto. Per Trenitalia era presente anche Tiziano Baggio, Direttore Regionale Veneto.

«Con ben sei carrozze doppio piano – ha spiegato Sabrina De Fillippis – questo Rock è il più capiente tra i nuovi treni in circolazione. Si tratta di un ulteriore tassello della rivoluzione che stiamo attuando in Veneto e in tutta Italia. Uno dei risultati più grandi che stiamo ottenendo è il gradimento delle persone: in Veneto il 98% delle persone si sono dichiarate soddisfatte del loro viaggio in treno».

Per la Vicepresidente Elisa De Berti, «il Veneto continua a migliorare costantemente la qualità della mobilità su rotaia in tutti i suoi aspetti. La graduale sostituzione dei vecchi treni con i nuovi Rock e Pop porterà entro il 2023 l’età media della flotta da 16 a 4 anni, garantendo ai veneti un servizio su rotaia più efficiente e affidabile».

Con 725 posti a sedere – 120 in più rispetto alle attuali composizioni – e 18 postazioni per le biciclette con prese per ricarica bici elettriche, il nuovo Rock conferma l’impegno di Trenitalia per un modello di mobilità integrata ancora più sicura e sostenibile. I viaggiatori potranno viaggiare in tutta comodità grazie al Wi-Fi con portale di bordo e ai sensori di qualità dell’aria per l’ottimizzazione della climatizzazione. Particolare attenzione anche all’ambiente, con consumi energetici ridotti (meno del 30% rispetto alla generazione precedente), un ampio utilizzo di materiali ecosostenibili per gli interni e oltre il 97% di riciclabilità dei materiali al termine del ciclo di vita. La consegna del Rock – in circolazione fra Verona e Venezia e fra Venezia e Bologna, le linee più utilizzate da pendolari e turisti – rientra nel programma di rinnovo della flotta previsto dal Contratto di Servizio sottoscritto da Regione Veneto e Trenitalia. Il Contratto prevede la consegna di 78 nuovi treni (47 Rock e 31 Pop), per un investimento di oltre 660 milioni di Euro. Con quasi 95 treni su 100 arrivati puntuali, anche nel 2021 il Veneto si conferma una delle regioni più puntuali di Italia.