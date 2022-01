Il film “Remember” su Rai Storia: la trama

Stasera in Tv “Remember”: il film del regista Atom in onda domenica 23 gennaio alle 21.10 su Rai Storia, ecco la trama

Zev, un novantenne che vive in una casa di riposo, scopre da un compagno che la guardia nazista responsabile dell’assassinio della sua famiglia – 70 anni prima – vive in America sotto falso nome. Malgrado le evidenti sfide che la scelta comporta, Zev decide di portare a termine una missione per rendere una giustizia troppo a lungo rimandata ai suoi cari, portandola a compimento con la sua stessa mano, ormai tremolante. La sua decisione dà l’avvio a uno straordinario viaggio intercontinentale con conseguenze sorprendenti.

E’ la storia che il regista Atom racconta in “Remember”, in onda domenica 23 gennaio alle 21.10 su Rai Storia. Tra gli interpreti, Christopher Plummer, Martin Landau, Dean Norris e Bruno Ganz.