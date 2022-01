Fred Perry e Charles Jeffrey Loverboy di nuovo insieme

Per la sua seconda collaborazione con Fred Perry, Charles Jeffrey Loverboy si ispira alla scena musicale inglese della metà degli anni 2000

Charles Jeffrey LOVERBOY è un brand britannico e indipendente fondato a Glasgow dall’intuizione del designer e artista londinese Charles Jeffrey. Ispirandosi alla british young culture e all’attitude individualista, Jeffrey reinterpreta la subculture uniform di Fred Perry attraverso la lente dell’ottimismo punk.

Per la sua seconda collaborazione con Fred Perry, Charles Jeffrey si ispira alla scena musicale inglese della metà degli anni 2000, quando la musica elettronica incontra l’indie rock dando vita ad una rivoluzione musicale ad alta energia.

Prendendo ispirazione dal movimento del Do-It-Yourself, Charles Jeffrey LOVERBOY aggiunge il suo tocco flamboyance alla Fred Perry shirt, utilizzando il filo metallico per un effetto glitter. La maglieria è declinata in un mash-up di colori: Fiery Red, Fair Aqua e Classic Blue con dettagli smerigliati. La rugby shirt lavorata a maglia è costruita con diverse trame e spessori, e unisce la viscosa al filo metallico. Rigorosamente oversize, è color block con pannelli tagliati e cuciti e strisce sulla manica.

Anche la bomber jacket è color block con orlo e polsini smerigliati e tasche a contrasto frontali e sulle maniche. La fodera blu scuro imbottita e trapuntata presenta una stampa digitale all-over.

Gli shorts dalla vestibilità oversize si distinguono per il color-block unito alla fantasia a righe lungo la gamba sinistra e per l’elastico in vita regolato grazie ad una coulisse argentata scintillante.

Ogni capo della capsule collection è firmato da una patch Charles Jeffrey LOVERBOY.