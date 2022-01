Ebony & Ivory è la nuova collezione di Roberto Guarducci

Esce la nuova collezione di alta moda dello stilista Roberto Guarducci: “Ebony & Ivory” trae ispirazione dalle musiche di Puccini

“Ebony & Ivory“ é questo il titolo della nuova collezione di alta moda dello stilista Roberto Guarducci.

Questo nome è nato ascoltando alcune splendide musiche di Giacomo Puccini suonate magnificamente da un antico pianoforte a coda, i cui tasti erano appunto in ebano e avorio, colori contrastanti del bianco e del nero che mi hanno ispirato a sceglierli come filo conduttore nel mood delle mie nuove creazioni, il cui contrasto di immagine opposta riesce sempre ad esprimere grande eleganza visiva ed estetica.

L’armonia poi di quelle note musicali e i gioiosi sentimenti che ho provato hanno stimolato in me il desiderio di ricreare immagini che potessero far ritrovare una rinnovata italianità di stile, di arte e un buon gusto sartoriale e con essa anche quel senso di classicità e di vera bellezza, con eleganza e stile nelle linee ed equilibrio nelle forme.

Una moda delicata e armoniosa che desidera ingentilire e rendersi donante alla figura, che ritrova la ricercatezza della manualità nel dettaglio e la raffinatezza nell’insieme.

Ho scelto dei tessuti morbidi e setosi, pizzi evanescenti e doppiati, scintilli di paillettes illuminati da luminescenze di cristalli swarovski e contornati da boa di piume di cigno in colori contrastanti; abiti dai delicati drappeggi intrecciati nelle due tonalità del bianco e del nero.

Unica nota di colore un abito color indaco a completamento della collezione, in duchesse di seta con drappeggi ad incasso e grande stola in chiffon ton sur ton e spilla di strass con pietre bianche, fumè e viola.

CREDITS:

ROBERTO GUARDUCCI ALTA MODA STYLIST

SALVATORE LEONE PRESS OFFICE

LUIGI D’ARCANGELO PHOTOGRAPHER

ELISABETTA TANSELLA MAKE UP ARTIST

NICOLA DE GIGLIO HAIR STYLE

FLORIANA RUSSO MODEL

MARTINA CARETTA MODEL

SHARIS BORGOMASTRO MODEL

STEFANIA CICCHELLI FASHION ASSISTANT