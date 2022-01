Caparezza pubblica la versione speciale Exuvia Pop Up

Musica: disponibile in tutti i negozi di dischi Exuvia Pop Up, una versione speciale e limitata del vinile di Caparezza

Exuvia Pop Up è una nuova e originale versione grafica del vinile dell’album, nata dalla collaborazione creativa di Caparezza con l’illustratore Simone Bianchi, che ha realizzato il prezioso disegno della cover e del booklet interno. Caparezza, che si definisce “fumettista mancato”, ha voluto omaggiare il mondo dei fumetti e allo stesso tempo condividere con i suoi fan la passione per la grafic novel.

Il concept di Exuvia e l’incontro speciale con il ritrattista dei supereoi, Simone Bianchi, hanno facilitato la realizzazione di questo sogno. La grafica del nuovo vinile, insieme anche al sito www.exuviaexperience.com, avvicina sempre di più l’ascoltatore al mondo quasi magico di “Exuvia” per un viaggio immersivo a 360°.

“Exuvia”, ottavo album in studio di Caparezza, pubblicato a maggio di quest’anno e ad oggi certificato disco di platino contiene quattordici brani scritti, composti, prodotti da Caparezza e mixati da Chris Lord-Alge. L’exuvia è, in sintesi, il termine che descrive la vecchia pelle dell’insetto dopo la muta. Caparezza prende in prestito questo termine scientifico per raccontare la sua personale trasformazione, il suo viaggio dal passato al presente. Il disco celebra così il rito di passaggio, il distacco e la fuga dalla propria “exuvia”.

Le date di febbraio e marzo dell’Exuvia Tour di Caparezza nei principali palasport italiani sono posticipate a maggio 2022.

Di seguito il nuovo calendario:

06 maggio 2022 JESOLO (VE) – PALA INVENT recupero del 19 febbraio 2022

08 maggio 2022 MILANO – MEDIOLANUM FORUM recupero del 25 marzo 2022

13 maggio 2022 BOLOGNA – UNIPOL ARENA recupero del 5 marzo 2022

14 maggio 2022 MANTOVA – GRANA PADANO ARENA recupero del 23 febbraio 2022

18 maggio 2022 BARI – PALA FLORIO recupero del 18 marzo 2022

20 maggio 2022 CATANIA – PALA CATANIA recupero del 21 marzo 2022

23 maggio 2022 NAPOLI – PALAPARTENOPE recupero del 16 marzo 2022

26 maggio 2022 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM recupero del 25 febbraio 2022

27 maggio 2022 ANCONA – PALA PROMETEO recupero del 14 marzo 2022

29 maggio 2022 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT recupero dell’11 marzo 2022

01 giugno 2022 TORINO – PALA ALPITOUR recupero del 29 marzo 2022

Per maggiori informazioni e dettagli su cambi e validità dei biglietti: www.caparezza.com

Michele Salvemini, in arte Caparezza, nasce a Molfetta nel ’73. Inizia la sua carriera musicale nel 1996 come cantautore utilizzando il nome d’arte di Mikimix. Nel 1998 inizia il percorso come Caparezza col demo “Ricomincio da Capa”. Nel 2000 arriva l’album d’esordio, “?!”, e successivamente nel 2003 “Verità supposte”, l’album che lo fa conoscere al grande pubblico grazie anche al singolo “Fuori dal Tunnel”. Seguono nel marzo 2006 “Habemus Capa”, nel 2008 “Le Dimensioni del mio caos”, nel 2011 “Il sogno eretico” e nel 2012 “Esecuzione Pubblica” primo album e dvd live che fotografa il successo del suo spettacolare “Eretico Tour 2011-2012”. Nel 2014 Caparezza realizza il suo sesto album “Museica” che contiene 19 brani inediti dedicati al monto dell’arte e nel 2017 torna con “Prisoner 709”, registrato tra Molfetta e Los Angeles con la collaborazione di Chris Lord-Alge. “Exuvia”, suo ultimo album, esce a maggio 2021.

Simone Bianchi, nato a Lucca nel ’72, è un illustratore italiano e pittore con un passato di insegnate d’arte, conosciuto in tutto il mondo per i suoi lavori nell’ambito del fumetto Americano. Maestro della Comic Art contemporanea, si distingue per il suo stile pittorico ricco e dettagliato. Negli Stati Uniti ha collaborato prima con DC Comics e poi in esclusiva con Marvel per più di un decennio, creando diversi albi e copertine di famose testate, tra cui Wolverine, X-Men, Thor, Thanos, Spider-Man e Star Wars.

Per seguire Caparezza:

Facebook https://www.facebook.com/Caparezzaofficial