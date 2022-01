“Miss Bala” in prima serata su Rai 4: la trama del film

Il film “Miss Bala – Sola contro tutti” con Gina Rodriguez e Anthony Mackie in onda in prima serata su Rai 4: ecco la trama

Sabato 22 gennaio alle 21.20 Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) trasmetterà un imperdibile thriller/action “Miss Bala – Sola contro tutti”.

La messicana Gloria lavora come truccatrice a Los Angeles ma, sulle tracce di una sua cara amica scomparsa, viene rapita da un cartello del narcotraffico e costretta a riciclare denaro per loro. Nonostante la ragazza riesca ad entrare nelle grazie del boss, stringe un patto con la DEA e dovrà fare affidamento sulla sua astuzia e su doti fisiche che non avrebbe mai immaginato di possedere per uscire sana e salva dalla situazione.

Miss Bala rappresenta l’imprevedibile incursione nell’action della talentuosa regista di “Thirteen” e “Twilight” Catherine Hardwicke, che si avvale delle interpretazioni di Gina Rodriguez e dell’Avenger Falcon Anthony Mackie.