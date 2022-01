Labrenta lancia Gipy monolith, i tappi fatti con i jeans

Gipy monolith è la collezione di tappi a vite di Labrenta che sorprenderà in quanto a composizione: oltre al sughero ci sono anche i jeans

Il programma “Labrenta Green Deal 2030”, sottoscritto in occasione del cinquantesimo anniversario dalla fondazione, continua l’impegno dell’azienda di Breganze nel dare nuova vita a prodotti di scarto usando meno plastica per le proprie soluzioni di chiusura delle bottiglie.

Nel 2022, Labrenta si concentrerà su nuove linee di prodotto e scelte di business sostenibili per uno sviluppo rispettoso dell’ambiente e dell’essere umano in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’azienda di Breganze, in provincia di Vicenza, è specializzata in soluzioni di chiusura per il settore wine&spirits ed ha in programma la definizione di due linee a base bio.

Gipy monolith è la collezione di tappi a vite che sorprenderà in quanto a composizione: oltre al sughero, infatti, si prevede di impiegare nel processo di creazione scarti di vinaccia, bambù, lolla di riso (il cascame derivante dalla sbramatura del risone, il riso grezzo dopo la trebbiatura) e anche i jeans. La mescola sarà realizzata per il 100% da Mixcycling: è la start-up, nata nel 2019, impegnata nella Ricerca&Sviluppo per la produzione di nuovi materiali sostenibili e nella fabbricazione di tappi innovativi a ridotta impronta ambientale.

La seconda novità di prodotto riguarderà la collezione T-shape per il settore dei distillati. I tappi saranno realizzati in Sughera®, materiale rivoluzionario brevettato da Labrenta composto da granina di sughero naturale e polimeri plastici. I T-shape non prevedono l’uso di colla mentre reintrodurranno nel processo scarti organici, sempre in un’ottica di economia circolare.

«Nel corso del 2021 – dichiara Gianni Tagliapietra, AD di Labrenta – abbiamo sostituito il 18% dei materiali plastici utilizzati con prodotti a basso impatto realizzati da Mixcycling. Questo ci ha permesso di utilizzare 38.550 kg di plastica in meno e di abbattere le emissioni di oltre il 10%. Abbiamo aumentato la quota d’investimento nella start-up e siamo convinti, ora più che mai, che con Mixcycling saremo tra le aziende protagoniste nella transizione per la decarbonizzazione materica da qui al 2050».