I Parcheggi Metropark sono sempre più green

Metropark ottiene il rinnovo delle certificazioni dei Sistemi di Gestione della Qualità e dell’Ambiente dall’Ente Kiwa Cermet Italia, in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015. Nell’ambito della sosta urbana il riconoscimento riguarda la progettazione e la gestione di parcheggi su asset di proprietà del Gruppo FS, valorizzando la scelta di un sistema di gestione comprensivo di ritorni su investimenti, crescita, pianificazione di azioni a lungo raggio, creazione di valore degli asset e sostenibilità delle performance.

In un’ottica di transizione ecologica, l’applicazione della norma UNI EN ISO 14001 fornisce gli strumenti utili alla creazione di una mentalità proiettata sul raggiungimento degli obiettivi con azioni rivolte alla sostenibilità dell’economia, per favorire il passaggio da un sistema di fonti energetiche inquinanti a un modello virtuoso incentrato su quelle verdi. In applicazione di questi principi, Metropark utilizza nei propri parcheggi solamente energia prodotta da fonti rinnovabili certificate. Ai fini della sostenibilità ambientale, la gestione dei parcheggi in conformità alla normativa UNI EN ISO 14001 consente inoltre l’applicazione di procedure operative volte al monitoraggio delle attività più rilevanti.

L’applicazione di un Sistema di Gestione conforme alla normativa UNI EN ISO 9001 intende finalizzare le attività su un continuo e graduale miglioramento di riduzione degli sprechi. Metropark valuta l’impatto ambientale nella realizzazione di un parcheggio a partire dalla fase di progettazione, con attenzione particolare ai benefici portati dallo shift modale, componente essenziale per lo sviluppo della mobilità sostenibile. La società ha inoltre avviato da tempo i propri processi di automatizzazione delle attività verso la creazione di valore aggiunto su qualità tecnica, costi, flessibilità, assistenza, soddisfazione del cliente e del personale.