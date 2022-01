“Hola” è il nuovo singolo di Malo

Malo torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Hola”: il brano è disponibile in radio e online su tutte le piattaforme streaming

“HOLA” è un brano che non bada a nessun tipo di censura e condito da un linguaggio spinto, crudo che s’incastra perfettamente al ritmo prodotto da HRVI. Nei brani di Malo c’è tutta la voglia di vita e di godersela fino a farsi del male.

Sorprendono le sonorità reggaeton miste a delle atmosfere hiphop che descrivono uno dei temi più cari a Malo e cioè l’infrangersi di qualsiaisi perbenismo, dei clichè e del parlare del sesso chiaramente, senza lo smorzarsi di alcun tipo di filtro o di biasimo.

Il Sesso come testa d’ariete per infrangere alcuni tabù e come mezzo introspettivo e del piacere, come accadde in letteratura con Philip Roth ed Henry Miller. Malo saprà ancora sorprenderci e coinvolgerci in un mondo di “Toda Joia”.

BIOGRAFIA

Malo ha una lunga storia nella danza con esperienze avvalorate da collaborazioni importanti come J-ax, Fedez. Nato a Verona è illuminato dal reggaeton, nel 2018 sceglie la musica in prima persona dedicandosi al canto.

Nel 2020 si fa notare da Kovoo Agency che lo farà firmare con Visory Records, con la quale inizia a pubblicare i primi singoli ufficiali. Le influenze musicali di Malo lo portano a far scoprire maggiormente il reggaeton in Italia e di sdoganare il taboo del sesso, tramite i suoi testi spinti, ma spensierati.