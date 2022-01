Giuseppe Palmini pubblica un saggio su Mounier

Il saggio di Giuseppe Palmini presenta il pensiero del filosofo Emmanuel Mounier (Grenoble 1905 – Châtenay-Malabry, Seine, 1950)

“L’obiettivo del presente lavoro, evidenzia Giuseppe Palmini, consiste nell’approfondire l’ideazione e la maturazione della filosofia personalista e comunitaria di Emmanuel Mounier che, nell’arco della sua esistenza, ha riflettuto sulla nozione di persona e sulla necessità che essa ha di relazionarsi con gli altri per poter comprendere chi è e realizzare se stessa, formando così, insieme ad altri soggetti personali, una comunità che Mounier descrive come «una persona di persone…”

«Rifare il Rinascimento, così abbiamo detto poco fa. Ma è doppiamente da rifare se, per essere completo deve essere duplice e cioè personalista e comunitario. Il primo Rinascimento è fallito come rinascita personalista e ha trascurato quella comunitaria. Contro l’individualismo dobbiamo riprendere possesso del primo, ma vi riusciremo solo con l’aiuto del secondo. Cerchiamo di non sbagliare anche noi; altrimenti arriveranno giuristi e borghesi del collettivismo, simili ai giuristi e borghesi dell’individualismo e, come questi, parassiti di una grande causa, e altrettanto nefasti. E vi è qualche probabilità che, col ritmo incalzante degli avvenimenti e delle propagande del nostro tempo, la loro opera non si trascini per secoli»

Giuseppe Palmini nasce a Villaricca nel 1993. Laureato in scienze filosofiche all’Università degli studi di Napoli Federico II, comincia a scrivere a 19 anni e da quel momento non ha più smesso di farlo. Ha una profonda passione per la filosofia e la narrativa, in particolar modo per i romanzi.