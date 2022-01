Campus Band: iscrizioni aperte fino al 31 maggio

Campus Band, aperte le iscrizioni per la quinta edizione del contest: le domande possono essere inoltrate entro il 31 maggio

Sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione di Campus Band – Musica & Matematica, il concorso nazionale ideato da Mario Lavezzi insieme a Mogol e Franco Mussida e rivolto a tutti gli studenti amanti della musica. I cantautori, interpreti e gruppi musicali di tutti i generi musicali che si sono formati nelle scuole e nelle università italiane hanno nuovamente l’opportunità di iscriversi al concorso, registrandosi sul sito ufficiale www.campusband.it. C’è tempo fino al 31 maggio.

Come partecipare

Per partecipare basta inviare un inedito e una cover entro il termine di tempo. Le selezioni sono aperte anche per gli iscritti alle scorse edizioni. I concorrenti non devono avere più di 30 anni e devono frequentare l’università o scuole superiori di secondo grado. Riguardo i gruppi, almeno il 30% dei componenti deve essere composto da studenti. Una commissione di esperti selezionerà 12 finalisti (4 della categoria ‘Band’, 4 della categoria ‘Cantautori’ e 4 della categoria ‘Interpreti’) che si esibiranno dal vivo alla finale del concorso che si svolgerà all’interno della rassegna Estate Sforzesca 2022 in scena al Castello Sforzesco di Milano.

I vincitori

Anche quest’anno il vincitore assoluto avrà diritto ad un contratto con un’etichetta discografica per la pubblicazione del brano inedito e per la realizzazione del videoclip. Inoltre, ai primi classificati nelle categorie dalle quali non è emerso il vincitore assoluto saranno attribuite due borse di studio: la prima presso il Cpm di Milano (scuola musicale fondata da Franco Mussida) o altre scuole analoghe di altre regioni, la seconda presso il C.e.t. (Centro Europeo di Tuscolano fondato da Mogol) scuola per compositori, autori e interpreti.

Campusband Musica e Matematica è un concorso sostenuto da Siae – Società italiana degli autori ed editori, Organizzato dalla Onlus ‘La partita del cuore – Umanità senza confini’, con il patrocinio del Comune di Milano e media partner Radio Zeta, Corriere della Sera – ViviMilano e l’agenzia di stampa Dire – Diregiovani (www.diregiovani.it).