Ami online su Youtube con il nuovo videoclip

Disponibile online su YouTube il videoclip del nuovo singolo “La maschera” di Ami, giovane cantante romana: il brano è anche sulle piattaforme streaming

Perfetta sintesi di immagini che accompagnano musica e testo. E’ questo il risultato del videoclip del nuovo singolo “La maschera” di Ami, giovane cantante romana, che ha pubblicato il brano lo scorso 26 Novembre. Girato dallo staff dell’agenzia Savana Movies il video è l’ultimo tassello di questo progetto che sta molto a cuore all’artista, realizzato grazie alla collaborazione con il maestro Mario Zannini Quirini (Lead Records) e l’autrice Paola Angeli. Le riprese visive e la direzione artistica dello short – movie hanno saputo interpretare perfettamente le emozioni e le sfumature del messaggio di Ami, scaturite da ogni parola del testo in italiano, accompagnato dall’intensità della voce.

Un’interpretazione che riesce a far da spalla anche alla base musicale formata da un sound elettro – pop, dal richiamo internazionale, accompagnato da un arrangiamento con archi e bassi che strizza l’occhio al sound di artiste del calibro di Bjork e Billie Elish, molto amate dalla cantante. “La maschera” descrive il passaggio tra un momento di debolezza e l’arrivo di quel tipo di amore che sa guardare oltre e accetta la persona semplicemente per quella che è.

La vita può farci indossare metaforicamente un volto di facciata, una maschera silenziosa che nasconde i momenti di fragilità, di debolezza, quando non si è accettati del tutto. Si finisce così per indossarla sempre, giorno dopo giorno, senza che nessuno si accorga di niente.

Nell’indifferenza generale si può però giungere alla libertà da questa sorta di gabbia, grazie al percorso emotivo dato da un incontro speciale, da un “vero amore” che scioglie ogni riserva e ogni dubbio e ci fa abbandonare definitivamente quella brutta sensazione di dover apparire diverse per essere accettate. E dunque la maschera crolla, lasciando spazio solo alla vera personalità, quella autentica che ci fa essere “unici” individui in tutto e per tutto.