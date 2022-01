Alla Fiera di Pordenone la mostra-mercato del disco

Il 22 e 23 gennaio la seconda più importante Mostra-Mercato del vinile rinnova il suo appuntamento presso la Fiera di Pordenone

Dopo 32 anni e milioni di dischi, la seconda più importante Mostra-Mercato del vinile rinnova il suo appuntamento presso la Fiera di Pordenone, sabato 22 e domenica 23 gennaio.La mostra-mercato avrà luogo presso il quartiere fieristico di Pordenone in Viale Treviso 1, Padiglione 6. Per entrambi i giorni è previsto orario continuato, dalle 10:00 fino alle 19:00.

Il principale appuntamento del nord-est per il settore, nonché la prima fiera del Friuli-Venezia Giulia, con più di cento espositori provenienti da tutta Europa, non prende una pausa neppure in un momento così complicato. Nonostante tutte le difficoltà causate dalla situazione pandemica, il popolo del collezionismo non si ferma e riparte anzi più agguerrito e desideroso che mai. La mostra mercato del disco si svolgerà in sicurezza negli ampi spazi della Fiera di Pordenone, con distanza interpersonale sempre garantita e nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti anti COVID-19: l’accesso sarà infatti consentito soltanto ai possessori di Green Pass Rafforzato e con mascherina FFP2.

Si torna così, tra i tanti espositori e casse di dischi, alla ricerca di qualche speciale rarità, o magari di un vinile legato a ricordi lontani… Alcune chicche capaci di far impazzire i collezionisti saranno forse impossibili da trovare, come la prima copia del White Album dei Beatles, appartenuta a Ringo Starr e venduta per 790.000 dollari, uno dei pochi esemplari del Black Album di Prince, di cui 500 mila copie furono mandate al macero, oppure il celebre singolo dei Sex Pistols Anarchy in tue UK, uscito per l’etichetta A&M durante il Giubileo della Regina.Sarà invece possibile scovare qualche vinile originale dei Nirvana, il cui valore cresce di anno in anno, dato che all’epoca dell’avvento del CD ne venivano stampate pochissime copie. Oppure, parlando di musica italiana, una rara copia della celebre ristampa di Tabula Rasa Elettrificata dei CSI con il pre-mix difettato.Ma la Mostra del Disco non è solo questo: è anche un’occasione per scambiare opinioni tra collezionisti, acquistare un vecchio giradischi, incontrare musicisti, o riscoprire un vinile agognato per molto tempo!

22, 23 GENNAIO 2022

FIERA DI PORDENONE

Viale Treviso 1, Padiglione 6 – Pordenone

orario continuato dalle 10:00 alle 19:00