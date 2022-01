“A United Kingdom” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “A United Kingdom” con Rosamund Pike e David Oyelowo: la trama del film tra amore e storia

‘L’amore che ha cambiato la storia ’, sarà protagonista della prima serata di Rai Movie sabato 22 gennaio alle 21.10 con il film ‘A United Kingdom”. Protagonisti Rosamund Pike e David Oyelowo per la regia di Amma Asante, che si è ispirata all’omonimo romanzo di Susan Williams per raccontare la storia vera di Seretse Khama e sua moglie Ruth Williams Khama con un film emozionante che esalta l’amore e combatte i pregiudizi. Il principe del Botswana si trova a Londra per studiare legge, qui si innamora perdutamente di un’impiegata inglese incontrata ad un ballo. Il loro progetto di matrimonio è ostacolato dalle loro famiglie tanto quanto dall’Impero britannico e dal governo sudafricano, dove l’Apartheid si sta radicalizzando. Ma, come si suol dire, “Omnia vincit amor”.