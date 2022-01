“Michael” con John Travolta su Rai Movie: la trama del film

Reporter a caccia di un angelo: in prima serata su Rai Movie il film “Michael” con John Travolta e Andie MacDowell, ecco la trama

Tre giornalisti che vengono inviati nell’Iowa dal loro settimanale, il National Mirror, per verificare una notizia alquanto particolare. E’ questo il punto di partenza di “Michael”, film diretto da Nora Ephron, in onda su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) venerdì 21 gennaio alle 21.10. Nella cittadina meta dei tre reporter gira voce che in città sia arrivato un angelo, Michael. Così i tre cronisti, Frank Quinlan, Huey e la neoassunta Dorothy, si ritrovano a viaggiare insieme per scoprire tutto sulla misteriosa figura angelica.

Una volta arrivati si recano a casa della signora Millbank, dove abita al momento Michael. Quello che si trovano davanti, però, non ha propriamente le sembianze e i comportamenti di un angelo. Nella parte di Michael un istrionico John Travolta. Completano il cast Andie MacDowell, William Hurt, Bob Hoskins, Jean Stapleton, Robert Pastorelli e Carla Cugino.