Su Rai 2 “Un matrimonio da favola”: la trama del film

Un cast stellare nel film “Un matrimonio da favola” diretto da Carlo Vanzina e in onda stasera in prima serata su Rai 2

Ricky Memphis, Adriano Giannini, Emilio Solfrizzi, Giorgio Pasotti, Stefania Rocca, Riccardo Rossi, Paola Minaccioni insieme nel film “Un matrimonio da favola”, diretto da Carlo Vanzina, in onda su Rai2 giovedì 20 gennaio alle 21.20.

Cinque compagni di liceo, inseparabili ai tempi di scuola, si ritrovano vent’anni dopo la maturità. Daniele, l’unico ad aver fatto fortuna, invita tutti al suo matrimonio a Zurigo con Barbara, la figlia del noto banchiere svizzero per cui lavora.

Gli ex compagni accettano entusiasti: è l’occasione per una rimpatriata, anche se per loro la vita non è stata altrettanto generosa: ognuno aveva mete e sogni ma nessuno è riuscito a realizzarli. L’affascinante Luca, che voleva viaggiare per il mondo si è ridotto a fare la guida turistica al Colosseo, seducendo le belle straniere. Giovanni, che voleva diventare agente di Borsa ora invece ha un negozio di borse ed è sposato con l’arcigna moglie Paola, avvocato divorzista.