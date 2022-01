I trucchi per ottenere più follower su Instagram

Come ottenere più follower su Instagram: 5 tattiche che ti aiuteranno a raggiungere un pubblico più ampio e a conquistare nuovi seguaci

Trascorri ore a pianificare e creare contenuti per Instagram. Per un breve momento dopo aver premuto “Condividi”, tutto è a posto con il mondo. Sei sicuro di aver pubblicato qualcosa di eccezionale. Poi silenzio radio. O alcuni Mi piace e commenti dalla tua manciata di follower. Ma come si ottengono più follower su Instagram se non pubblicando ottimi contenuti?

Non esiste una guida passo passo per la crescita di Instagram. Ma esistono best practice che ti aiuteranno a raggiungere un pubblico più ampio e a conquistare nuovi follower.

Ecco 5 modi per ottenere più follower su Instagram.

1. Ottimizza la tua biografia

Ottieni il massimo da quei 150 caratteri. La tua biografia su Instagram dice ai potenziali follower chi sei, di cosa ti occupi e quali azioni speri che le persone intraprendano dopo aver visitato il tuo profilo.

La tua biografia su Instagram dovrebbe includere:

-Una chiara descrizione di quello che fai

-Tocchi della tua personalità

-Un invito all’azione (acquista, leggi di più, contattaci, ecc.)

-Un collegamento

Il tuo link in-bio è il tuo unico link cliccabile su Instagram, quindi usalo con saggezza. Alcune aziende includono un collegamento standard al proprio sito Web, mentre altre lo cambiano regolarmente per riflettere i post recenti.

Considera anche l’inclusione di un hashtag di marca. L’aggiunta dell’hashtag del marchio alla nostra biografia indica alle persone quale hashtag includere per attirare la nostra attenzione. Inoltre, quando qualcuno tocca l’hashtag, vedrà i post dei fan che lo hanno utilizzato.

2. Trova il momento migliore per pubblicare su Instagram

La verità è che non esiste una risposta universale su quando pubblicare su Instagram per raggiungere il maggior numero di persone. Ma ci sono modi per capire i tempi ideali per i tuoi follower.

Innanzitutto, usa Instagram Insights per capire quando il tuo pubblico è online. Tocca il pulsante “Approfondimenti” dal tuo profilo aziendale Instagram, scorri fino a “Il tuo pubblico”, quindi tocca “Vedi tutto”. Da lì, scorri verso il basso per trovare gli orari più attivi del tuo pubblico.

Instagram Insights ti aiuterà a trovare il momento migliore per pubblicare.

Dovresti anche considerare quando i tuoi contenuti saranno più pertinenti. Ad esempio, un video di una ricetta passo passo potrebbe avere un rendimento migliore al di fuori dell’orario di lavoro perché è più probabile che le persone cucino. Un post di una caffetteria, d’altra parte, potrebbe andare bene intorno alle 14:00. quando le persone attraversano un crollo pomeridiano. Sperimenta con tempi di pubblicazione diversi e monitora il coinvolgimento.

3. Pubblica in modo coerente

Uno studio del 2021 su 14 settori mostra che le aziende condividono in media quattro post su Instagram a settimana. Ma ti consigliamo di pubblicare almeno una volta al giorno. I marchi che entrano in un flusso regolare con i post di Instagram tendono a vedere i migliori risultati.

Con la timeline algoritmica di Instagram, la coerenza è un elemento chiave per far vedere i tuoi post. Se i tuoi post vengono condivisi regolarmente e raccolgono un buon coinvolgimento, l’algoritmo di Instagram probabilmente mostrerà i tuoi post nella parte superiore dei feed dei tuoi follower.

Ovviamente la qualità è sempre più importante della quantità. Pubblicare più spesso non si traduce necessariamente in tassi di coinvolgimento più elevati. Concentrati sulla creazione di contenuti che risuoneranno con il tuo pubblico di destinazione. Coinvolgi il tuo pubblico.

Gli strumenti di pianificazione di Instagram ti consentono di pubblicare in modo coerente senza doversi preoccupare di pubblicare direttamente dall’app ogni giorno.

4. Scopri come funziona l’algoritmo di Instagram

Molti utenti di Instagram inizialmente sono stati presi dal panico per il passaggio da un feed cronologico alla timeline classificata. Tuttavia, dal momento della modifica, il post medio è visto dal 50% in più di follower rispetto a prima. Quindi, dimentica di imparare a battere l’algoritmo di Instagram. Invece, concentrati sull’apprendimento di come utilizzare il sistema a tuo vantaggio.

Ci sono sei fattori che determinano ciò che appare nella cronologia di ogni persona: interesse, tempestività, relazione, frequenza, seguito e utilizzo.

Ecco una rapida carrellata di ciò a cui ciascuno di questi fattori si riferisce:

– Interesse: quanto Instagram pensa che a una persona piacerà il post?sull’attività precedente

-empestività: quanto è recente il post?

-Relazione: account con cui una persona interagisce regolarmente

-Frequenza: con quale frequenza una persona utilizza l’app Instagram

-Seguente: post dagli account che una persona segue

-Utilizzo: quanto tempo una persona trascorre su Instagram

L’algoritmo di Instagram mira a far emergere i migliori contenuti per ogni singolo utente. Quindi, anche se sei fattori separati possono sembrare molto di cui preoccuparsi, la cosa migliore che puoi fare è creare contenuti di alta qualità in modo coerente.

5. Sperimenta con diversi tipi di contenuto

Instagram è molto più che foto. Nel corso degli anni, l’app ha introdotto molti modi per condividere i contenuti sulla piattaforma. Mescolarlo con diversi tipi di contenuto è uno dei modi migliori per ottenere più follower su Instagram perché ti dà la possibilità di raggiungere e connetterti con una gamma più ampia di persone.

Ricorda: l’algoritmo esamina gli interessi e si sforza di mostrare alle persone i tipi di contenuto con cui interagiscono più spesso. Quindi, se una persona mette Mi piace e commenta i Reel di Instagram più spesso di altri tipi di post, è probabile che vedano più Reels nel proprio feed di Instagram. Tuttavia, se un’altra persona interagisce più frequentemente con i post del carosello, vedrà più di quel tipo di contenuto nella sua sequenza temporale.

Ogni tipo di contenuto ha dei vantaggi. Ad esempio, Instagram Reels ha un vantaggio perché è il tipo di contenuto più recente e Instagram spinge sempre nuove funzionalità. Dal lancio di Instagram Reels nel 2020, l’app ha spostato il pulsante Reels nella posizione centrale nella barra dei menu e ha fatto apparire Reels più grandi dei post di foto nella pagina Esplora. Considerando che 200 milioni di persone controllano la pagina Esplora ogni giorno, questo ulteriore spazio visivo può fare una grande differenza nel numero di persone che raggiungi.

Anche i video di Instagram TV (IGTV) appaiono 4 volte più grandi delle foto nella pagina Esplora. E poiché i video IGTV possono durare fino a 60 minuti, questo tipo di contenuto è l’ideale per i video di lunga durata.

Instagram Reels e IGTV occupano più spazio sulla pagina Esplora di Instagram.

Le storie di Instagram scompaiono dopo 24 ore, ma hanno anche i loro vantaggi. Il 57% dei marchi ritiene che le storie siano state “abbastanza efficaci” o “molto efficaci” come parte della loro strategia sui social media. Inoltre, se hai un account verificato o almeno 10.000 follower, puoi aggiungere collegamenti Instagram Swipe Up alle Storie per indirizzare il traffico verso pagine specifiche.

Nel frattempo, i post carosello, una serie di un massimo di 10 immagini/video in un singolo post, vantano i più alti tassi di coinvolgimento di tutti i tipi di post. Pensa ai caroselli come una mini-storia o un teaser per un contenuto più lungo, come un blog. Puoi utilizzare immagini di testo, foto, video o un mix di tutto in un unico post tematico.

Confuso da tutti gli argomenti per i diversi tipi di post? Alla gente piace quello che gli piace. Quindi, mentre gli studi possono dirti qual è il tasso di coinvolgimento medio per ciascun tipo di contenuto o discutere per uno rispetto all’altro, la strategia migliore è utilizzare una varietà. Mescolare i tuoi contenuti di Instagram ti consente di raggiungere persone con preferenze diverse e quella portata estesa ti aiuta a potenziare i tuoi follower su Instagram.