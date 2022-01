Gea in radio e online con la canzone “Resta”

“Resta” è il nuovo singolo dell’artista barese Gea: il brano è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming

“Resta” è il nuovo singolo di Gea, in uscita in radio e nei digital store. Il brano – scritto dalla stessa artista nella sua Bari, prodotto da Gotham Dischi e distribuito Artist First – nasce dalla difficoltà di accettare la fine di un rapporto, contrapposta alla voglia di tenersi attaccata a quell’idea.

“Con RESTA, COME SE FOSSIMO A UNA FESTA!, manifesto l’illusa promessa di cambiare lo scenario di un amore che sta per finire, in una festa, e ricominciare, fra il sapore A&R di un groove nei bicchieri, e il blu nei capelli – dichiara l’artista – Mi illudo di convincerlo a restare, con la promessa di una festa, mentre lui rimanda sempre ogni mia richiesta… Con l’aiuto del mio producer, Vanni Antonicelli, il brano ha poi vestito il suo giusto sound”.

Creatività, Arte, Sensibilità ed Eleganza questi sono solo alcuni dei tanti aggettivi che possono rappresentare GEA.

Gaia Daria Miolla, in arte GEA, suona batteria da 12 anni, scrive e produce i suoi pezzi ed è una cantautrice polistrumentista. Nella religione e nella mitologia greca è la Dea primordiale, la potenza divina della Terra, infatti è capace di arrivare creando una straordinaria connessione emotiva.

L’artista racchiude dentro di sé tutti quegli elementi di una visione che va “oltre”, capace di stupire con le sue sonorità musicali che spaziano fra il soul, il jazz, l’elettronica, il blues, il pop e la musica orientale ma non solo. Scrive in tre lingue diverse ovvero italiano, francese ed inglese, ed è una fiaba vivente, una fotografa ed una ragazza sommersa sin da piccola da libri, danza, quadriche dipinge e arte a 360 gradi.

