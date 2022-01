“Collecting is a message. Sir Arthur Gilbert. A Sparkling Life from London to Beverly Hills”: fuori il volume dedicato al grande collezionista

Fuori il volume “Collecting is a message. Sir Arthur Gilbert. A Sparkling Life from London to Beverly Hills” dedicato al grande collezionista inglese di origine ebreo-polacche ed edito da Sillabe (https://www.sillabe.it/it/monografie/1046-sir-arthur-gilbert-collecting-is-a-message.html). Scritto da Anna Maria Massinelli – docente di Storia dell’arte moderna presso l’Accademia di Brera, esperta di arti decorative e scultura, curatrice per il LACMA della collezione di mosaici e legata a Sir Gilbert da una profonda amicizia –, il libro, interamente in inglese e corredato da ben 300 immagini di grande formato, relative a elementi biografici e a opere, si presenta come un’opera di grande pregio e una lettura davvero piacevole per collezionisti, storici dell’arte ma anche per gli appassionati di storie biografiche. Questo lavoro unisce al racconto di una straordinaria vicenda umana, l’attenta disamina dei singoli pezzi della sua ricchissima collezione d’arte.