“Entrapment” in prima serata su Rai Movie: la trama del film

Programmi Tv: stasera in onda il film con Sean Connery e Catherine Zeta-Jones, dal titolo “Entrapment”. La regia è di Jon Amiel

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmette, giovedì 20 gennaio in prima serata, alle 21.10, “Entrapment”, il film diretto da Jon Amiel e interpretato da Sean Connery e Catherine Zeta-Jones. Gin è un’agente di una importante compagnia assicuratrice di New York a cui viene affidato il complesso compito di riuscire ad incastrare un famoso ladro conosciuto in tutto il mondo come il diminutivo di Mac.

Questo viene ritenuto responsabile del furto di un importante quadro. Le indagini vengono portate avanti, per conto della compagnia che aveva assicurato il quadro, dalla stessa Gin che si finge essere a sua volta una ladra. Riesce così a mettersi in contatto con Mac lasciandogli intendere di voler “lavorare” con lui.