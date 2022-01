Con TECATECH defibrillatori più sicuri negli impianti Trenitalia

Con TECATECH defibrillatori più sicuri: l’innovativa pila salvavita di Pradella Sistemi utilizzata in tutti gli impianti di manutenzione Intercity Trenitalia in tutto lo Stivale

Nell’ottobre del 2020 il Premio Innovazione SMAU è vinto anche da TECATECH. A questo nome corrisponde una pila salvavita brevettata da una realtà di Bergamo, la Pradella Sistemi.

Questo importante riconoscimento viene assegnato anche a Trenitalia (la società che ha dato il via alla collaborazione), a ritirarlo è Antonio Tresca dirigente dell’impianto di manutenzione a Lecce. Proprio questo bell’incontro professionale, tra i due mondi, ha permesso all’impianto salentino di innalzare prepotentemente gli standard di sicurezza.

TECATECH, infatti, altro non è che un defibrillatore ma dal funzionamento molto innovativo. Si tratta di una pila cilindrica, alta circa 1 metro e 60 centimetri, che contiene un defibrillatore, dei caricabatteria per tablet e smartphone e una presa usb. Il defibrillatore si trova in una sacca sterile dotata di sensori che controllano la temperatura e l’umidità dell’aria. All’aumentare della temperatura si attiva una ventola che sottrae calore. Al suo diminuire entra in funzione una resistenza elettrica intelligente che riscalda l’aria. In questo modo il defibrillatore tende a mantenere le condizioni ottimali. All’interno della pila c’è un collegamento da remoto che consente di monitorare h24 il suo stato e, in caso di mancato funzionamento, inviare degli alert.

Grazie a questa innovazione, quindi, la gestione dei dispositivi legati alla protezione del rischio elettrico delle persone che lavorano negli impianti ferroviari è al top della performance. Una storia frutto di un incontro, ma che ha permesso una bella e intensa collaborazione che, ancora oggi, Pradella Sistemi e Trenitalia hanno in essere.

A distanza, quindi, di poco più di 12 mesi Furio Pradella e Daniele Musazzi, rispettabilmente Ceo e Direttore commerciale di Pradella Sistemi, sono stati ospitati dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nella suggestiva location di Innovation Hub, a Roma Termini. Il motivo è che ci sono stati degli importanti progressi. La società di Bergamo è stata infatti la vincitrice di una gara che ha permesso a TECATECH di essere presente in tutti gli impianti di manutenzione Intercity di Trenitalia in tutto lo Stivale. Un confronto molto interessante, capace di trasformarsi in una video intervista, per capire quanta strada hanno fatto. E, soprattutto, quanto ancora se ne potrà fare insieme.