Ambra Cianfoni porta “Lulù” al Teatro Tor Bella Monaca

Giovedì 20 gennaio alle 21 in scena al Teatro Tor Bella Monaca “Lulù” di e con Ambra Cianfoni, con Riccardo Maggi come assistente alla regia

Nella nostra Roma, riparata dagli angeli del ponte, sua casa… Troviamo la dolce Lulù… Che attraverso i brani della tradizione romana e non solo… ripercorre e vi racconta la sua storia… Storia di, vita, di speranza… Storia d’attese… Storia d’amore… Il suo e del suo Nino. Lulù è un viaggio in una storia piena di emozione, dove non mancano sorrisi risate ma anche lacrime e dolore, d’altronde cos’è la vita se non un contenitore immenso di tutte queste cose che si alternano e fanno girare la testa, una giostra di luci e ombre, dalle quali è impossibile non lasciarsi trascinare. E come scorrono le acque calme del Tevere così attende quieta Lulù simbolo di un amore che va oltre ogni speranza, un amore che sfiora l’impossibile e crede, nonostante tutto, nel suo folle sogno.

Lo spettacolo prodotto da Fondamenta Teatro e Teatri vede in scena anche il musicista Paolo Rozzi e le scenografie Aedo studio.

BIGLIETTI

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro

GIFT CARD 78,00 Euro (10 ingressi)

Teatro Tor Bella Monaca

06/2010579 (dalle 10:30 alle 19:30)

[email protected]