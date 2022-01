A Fortezza Est in scena CALIGOLA-Assolo.1

Dal 20 al 22 gennaio in scena a Fortezza Est CALIGOLA-Assolo.1 di e con Bernardo Casertano, lavoro che celebra l’eroicità dell’uomo malgrado la sua condizione

In scena dal 20 al 22 gennaio a Fortezza Est CALIGOLA-Assolo.1 di e con Bernardo Casertano, lavoro che celebra l’eroicità dell’uomo malgrado la sua condizione. Un inno alla “spaventosa libertà” che si raggiunge prendendo coscienza della“solitudine”.

“Caligola-Assolo.1” è il completamento di un processo lavorativo iniziato con “Assolo di un ipotetico studio su Caligola”,grazie ad una residenza artistica presso Teatro Akropolis di Genova e proseguita all’Ex Asilo Filangieri di Napoli. Questa parte del lavoro si completa grazie ad una produzione del Teatro del Lemming di Rovigo. L’intento è spostare l’obbiettivo dall’opera al pensiero di Camus. Un animale come attraverserebbe la scena? Tante voci a farsi vive attraverso la coscienza di un solo uomo. É la liberazione di una maniera di esporre e di esporsi, un percorso che attraversa il pensiero di Camus sull’assurdo e sulla condizione umana. E’ il secondo lavoro di una trilogia articolata su tre autori Jan Fabre ,Camus, Pasolini che ha come tema la “condizione umana” .

Caligola-Assolo.1 ha debuttato al Todi Festival 2019, nell’ambito della sezione Off con grande successo di pubblico e critica:

“Non capita spesso di assistere a spettacoli così intensi, carichi come se un fulmine caduto sul palcoscenico avesse lanciato in aria miriadi di particelle elettrizzate, fosforescenti.”

(Enrico Bernard – Saltinaria)

“Una recitazione che ci ha ricordato un mix tra Antonio Rezza, la Commedia dell’Arte e il Teatro di Figura (le ombre e i suoi rimandi) fino a giungere al Riccardo III shakespeariano.”

(Tommaso Chimenti – Recensito)

“Spettacolo intenso, artaudiano nella gestione e nell’utilizzo del corpo, come generatore di crudeltà che partorisce con grande fatica una parola contorta che rincorre sentimenti ‘ineffabili’ ma taglienti come un pugnale.”

(Maria Dolores Pesce – Dramma.it.)

Bernardo Casertano: Attore e regista, nasce a Caserta, il suo teatro è segnato dall’incontro con personalità quali: Eugenio Barba e Julia Varley Odin Teatret, Danio Manfredini, Anton Milenin, Giancarlo Sepe, Sabino Civilleri, Manuela Lo Sicco (compagnia Sud Costa Occidentale di Emma Dante), Roberto Latini, Jean Paul Denizon, Roberto Castello e tanti altri. Al cinema ha lavorato con Alessandro Dalatri, Paolo Genovese, Manetti bros, Paolo Vari, Carlo Verdone, Alessandro Avellino, Francesco Vicario, Fabrizio Costa. La ricerca di Casertano in ambito teatrale è orientata verso la centralità del corpo come via primaria di espressione.

FORTEZZA EST

Via Francesco Laparelli 62 – Roma

20.21.22 Gennaio 2022 – h 20.30

Biglietti: 12€

www.fortezzaest.com

info e prenotazioni:

[email protected]

329.8027943

NB: super green pass obbligatorio come da normativa vigente anti covid-19