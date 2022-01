Tornano i Dialoghi d’arte e cultura alle Gallerie degli Uffizi

Fino al 25 maggio, ogni mercoledì, i Dialoghi d’arte e cultura alle Gallerie degli Uffizi: tra i protagonisti celebri direttori di musei oltre a tanti studiosi

La vita dei musei e le loro novità, l’architettura nel Rinascimento, musica teatro e pittura nell’età Barocca, la seconda Lectura Dantis agli Uffizi, in occasione del Dantedì dedicato all’Alighieri. Sono alcuni dei temi del nuovo ciclo Dialoghi d’arte e cultura alle Gallerie degli Uffizi, che si concluderà il 25 maggio 2022. Giunta al suo quarto anno di vita, la rassegna costituisce ormai un consolidato punto di riferimento nel panorama culturale nazionale: protagonisti dell’edizione ora in partenza saranno infatti alcune tra le più rilevanti personalità del settore, tra le quali anche i direttori delle maggiori istituzioni museali della penisola, oltre a studiosi di indiscussa fama. Si segnala, inoltre, la partecipazione di Bill Sherman, direttore del Warburg Institute di Londra, che, il 23 marzo, in occasione del Dantedì 2022, terrà una lectio magistralis su temi danteschi. Come le precedenti serie di conferenze, anche stavolta gli incontri si potranno seguire sul canale Facebook delle Gallerie degli Uffizi: gli appuntamenti, uno la settimana (in orario 17-18), saranno venti e andranno avanti fino al 25 maggio. I temi affrontati saranno riferibili a cinque grandi ambiti: la vita dei musei e l’organizzazione di mostre o allestimenti (Dietro le quinte), le opere di arte grafica conservate nelle magnifiche collezioni delle Gallerie (Capolavori su carta) e argomenti solo apparentemente lontani dal mondo della storia dell’arte, ma in realtà ad esso strettamente correlati (Laboratorio universale). Di straordinario interesse anche le riscoperte di capolavori del museo al momento non esposti (Tesori dai depositi) e l’indagine del ricchissimo patrimonio artistico della Toscana (Gli Uffizi e il territorio).

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: “Il nuovo ciclo di incontri degli Uffizi copre campi diversi e non sempre strettamente storico-artistici: così ampliamo l’offerta culturale e manteniamo un ruolo primario come luogo di diffusione della conoscenza, rendendola universale e dunque aperta a tutti. A quattro anni dal loro avvio, possiamo dire che i “Dialoghi d’arte e cultura” hanno contribuito a rendere il nostro Museo un centro di propulsione del sapere, di divulgazione, incontro e confronto che è parte essenziale della sua missione civica e sociale”.

DIALOGHI D’ARTE E CULTURA

GENNAIO – MAGGIO 2022

Gli incontri iniziano ogni mercoledì alle ore 17 e si possono seguire in diretta sul canale Facebook delle Gallerie degli Uffizi.

19 gennaio

Tesori dai depositi

Dalla Guardaroba al Museo. Gli arredi di una reggia

Enrico Colle

26 gennaio

Laboratorio universale

Il dittico di Piero: una rivisitazione dell’Enigma Montefeltro

Marcello Simonetta

2 febbraio

Laboratorio universale

La museruola di Kroton: iconografia e funzioni di uno straordinario reperto bronzeo

Gregorio Aversa

9 febbraio

Laboratorio universale

Architettura “all’antica” per uomini nuovi: i palazzi rinascimentali a Firenze e Roma

Claudia Conforti

16 febbraio

Dietro le quinte

Palazzo Barberini 2023: la mostra per il quarto centenario dell’elezione di Urbano VIII

Flaminia Gennari Santori

23 febbraio

Gli Uffizi e il territorio

Pistoia e Firenze: un confronto tra le arti nel Duecento e nel Trecento

Enrica Neri Lusanna

2 marzo

Tesori dai depositi

Oltre la moda. Un approccio sistematico al Museo della Moda e del Costume

Stefania Ricci

9 marzo

Laboratorio universale

Nascita e metamorfosi di Afrodite a Roma attraverso le collezioni del Museo Nazionale Romano

Stéphane Verger

16 marzo

Gli Uffizi e il territorio

Santa, eroina, suonatrice. I dipinti di Artemisia Gentileschi per Cosimo II e altre opere nella villa di Artimino

Nadia Bastogi

23 marzo

Lectio Dantis

Seeing Like Dante: Annotation and Illustration in the Dante Vallicelliano

Bill Sherman

30 marzo

Dietro le quinte

Donatello e il Cinquecento: il caso della Madonna Dudley

Francesco Caglioti

6 aprile

Capolavori su carta

Il ruolo del disegno nella decorazione vasariana di Palazzo Vecchio

Anna Maria Petrioli Tofani

13 aprile

Dietro le quinte

Nel museo di Jacopo Strada

Francesca Mattei

20 aprile

Laboratorio universale

Poesia, musica e pittura nel Seicento veneziano alla luce di alcuni capolavori delle Gallerie degli Uffizi

Linda Borean

27 aprile

Dietro le quinte

Allestimenti e mostre ai Musei Vaticani nei tempi della pandemia

Barbara Jatta

4 maggio

Dietro le quinte

Nello spirito della casa-museo: Museo Fortuny a Venezia restaurato e riallestito

Gabriella Belli

11 maggio

Dietro le quinte

The new Burrell Museum in Glasgow: making art accessible to All

John McAslan

18 maggio

Laboratorio universale

A proposito del “Ritratto di guerriero con scudiero” di Giorgione: sociologia e cultura di un ceto deprecabile (XV-XVI secolo)

Francesco Storti

25 maggio

Laboratorio universale

Progetto e materia. L’atelier dell’artista in età contemporanea

Mattia Patti