Su Rai 1 “Single ma non troppo”: la trama del film

Cuori solitari a New York: in onda in prima serata su Rai 1 il film “Single ma non troppo” per la regia di Christian Ditter. La trama

La commedia sentimentale “Single ma non troppo”, per la regia di Christian Ditter, è proposta in prima visione mercoledì 19 gennaio alle 21.25 su Rai1. Alice, in crisi col suo ragazzo, arriva a New York mettendosi alla prova come single. Robin, una sua collega piuttosto eccentrica e la sorella Meg, con cui va a vivere, sembrano spingerla verso una vita piena di avventure da una notte. Tuttavia Alice si troverà coinvolta in una serie di relazioni, tra cui anche col suo ex, piuttosto complicate ed impegnative. Nel cast Dakota Johnson, Rebel Wilson, Damon Wayans Jr, Alison Brie, Anders Holm e Leslie Mann.