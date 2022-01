“Rogue” con Megan Fox su Rai 4: la trama del film

Programmi Tv: stasera in onda in prima visione il film “Rogue – Missione ad alto rischio”. Ecco la trama del thriller con Megan Fox

Per il ciclo “Survival Thriller”, Rai4 (canale 21) propone il film in prima visione “Rogue – Missione ad alto rischio”, in onda mercoledì 19 gennaio alle 21.20.

Un team di mercenari viene ingaggiato dal governatore di un paese africano per recuperare sua figlia, rapita da un gruppo di dissidenti. La missione incontra delle complicazioni e il gruppo di mercenari, guidati dal soldato Samantha O’Hara, rimane intrappolato in una fattoria abbandonata, che un tempo veniva usata dai bracconieri, in balìa di un famelico leone.

Diretto da M.J. Bassett, regista di veri e propri cult del cinema fantastico come “Deathwatch”, “Solomon Kane” e “Silent Hill: Revelation”, e interpretato dalla star di “Transformers” e “Jennifer’s Body” Megan Fox, “Rogue – Missione ad alto rischio” è un tesissimo thriller muscolare che unisce l’azione avventurosa con i classici principi del beast movie di sopravvivenza.