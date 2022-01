Longhi con Pregnolato al via del Tricolore Ghiaccio

Piero Longhi con Alessandro Pregnolato al via del Tricolore Ghiaccio: il pluri Campione Rally, vincente pistard e efficiente organizzatore, torna al volante nella serie invernale

Piero Longhi si schiera nel Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio 2022. Il pluri Campione Rally, che si è rivelato veloce e vincente anche in pista, dove da alcuni anni è impegnato nell’organizzazione dell’apprezzata TopJet F 2000 Trophy, torna in una serie dove è protagonista la guida di traverso, su un fondo tra i più impegnativi in assoluto.

Piero Longhi ha accettato con il consueto entusiasmo l’invito di Alessandro Pregnolato, esperto protagonista dei fondi ghiacciati, di condividere la Subaru Impreza che prepara personalmente nella propria factory “Alex Motor Racing”.

Pregnolato, pilota novarese di Oleggio, è un nome altisonante nel panorama delle gare su ghiaccio ed insieme a Longhi adesso forma un un duo che prenota un ruolo da sicuro primo attore su un palcoscenico dove sono tanti, agguerriti ed accreditati, coloro che ambiscono al successo nell’impegnativa serie tricolore ACI Sport ,con un programma sportivo che si articola su 5 date tutte in diretta TV.

“Gli impegni agonistici accendono sempre un grande entusiasmo, soprattutto quando si tratta di avventure nuove e di gare per me inedite come il Campionato Ghiaccio – ha sottolineato Piero Longhi – condividere questa stagione potendo contare sull’esperienza di Pregnolato favorisce certamente tutto, ma sarà davvero emozionante misurarsi con quanti hanno lunga esperienza con la precisione della guida acrobatica, essenziale per essere vincenti su un fondo tanto impegnativo”.

“Ho più volte invitato Piero nel Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio, ma questa volta lo ho messo difronte a fatto compiuto e lui ha accettato! – ha spiegato Pregnolato – la nostra Subaru sarà pronta a giorni, abbiamo tutti gli aggiornamenti e gli sviluppi necessari affinché sia una vettura di vertice e ci permetta di poter competere per la vetta della classifica. Conosco bene l’ambiente e per il 2022 desidero arrivare al via con le carte in regola. Sono certo che Piero sarà immediatamente al centro della scena, per via della sua bravura e della sua esperienza sui fondi con poca aderenza. Qui occorre abituarsi al tipo di gare e lui lo farà rapidamente, presto potrò usufruire dei suoi riferimenti, benché siano tanti anni che frequento questa spettacolare e divertente serie”.

Il programma sportivo di Longhi e Pregnolato inizierà con il 2° appuntamento della serie nel week end del 23 gennaio a Pragelato, a cui seguirà Enego il 30 gennaio, nuovamente Pragelato il 6 febbraio e chiusura ad Enego il 20 febbraio.

Oltre alle dirette su ACI Sport TV (Sky 228) ed i correlati canali social, la stagione su Ghiaccio di Longhi sarà seguita con servizi ed approfondimenti su MS Motorpsort TV (Sky 229) e ancora tanto altro sui social network.