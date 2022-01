La personale di Giannelli a Lucca prorogata al 30 gennaio

Prorogata a domenica 30 gennaio 2022 la personale a ingresso libero dello scultore Emanuele Giannelli “Mr. Arbitrium e altro” alla galleria d’arte OlioSuTavola

Prorogata a domenica 30 gennaio 2022 la personale a ingresso libero dello scultore Emanuele Giannelli “Mr. Arbitrium e altro” alla galleria d’arte OlioSuTavola (via del Battistero 38, Lucca), a cura di Martina Bacci Di Capaci. E anche Mr. Arbitrium gigante continuerà a “sostenere” la chiesa di San Michele in Foro (Lucca) fino a fine gennaio.

Nei locali di via del Battistero si possono conoscere una ventina di sculture in bronzo, resina e ceramica raku, tra cui anche i bozzetti di Mr. Arbitrium e le opere “Double Skin”.

“Quest’ultimo è un lavoro sulla diversità – spiega in proposito lo scultore – Ero partito dall’idea di fare un ritratto a Tyson, che rappresenta uno dei grandissimi della nostra epoca anche se i media hanno creato un mito sbagliato su di lui. Sono partito da lì ma poi mi sono spostato e ho trovato una cerniera. Cosa significa? Ognuno di noi, in questo mondo che sta cambiando, è frastornato. Non capiamo bene dove siamo messi noi in relazione alla diversità, che sia razzismo o omofobia. Tutti noi stiamo rivedendo il rapporto con la diversità. C’è un gioco in questa doppia pelle: puoi anche toglierla ma sotto c’è un uomo. C’è un altro uomo”.

Emanuele Giannelli

Scultore, è nato a Roma nel 1962. Nei suoi quarant’anni di ricerca ha realizzato moltissime mostre personali e collettive, sia in Italia che all’estero. Artista di respiro internazionale, sapientemente provocatore, Giannelli costruisce le sue opere sull’equilibrio perfetto tra arte figurativa e arte concettuale. Racchiude dentro di sé la classicità della capitale e la geniale provocazione toscana, intesa da lui come una caratteristica positiva, in quanto capace di “provocare emozioni”.

L’esposizione è aperta fino a domenica 30 gennaio 2022, da mercoledì a domenica con orario 17-23, gli altri giorni su appuntamento. Ingresso libero.

Info: 0583 491104