Figurine speciali per i 145 anni della Ginnastica Petrarca

Un album di figurine per celebrare i 145 anni di attività della Ginnastica Petrarca. Questa realtà aretina raggiungerà l’importante traguardo nel 2022 e sta strutturando un programma di iniziative volte a ripercorrerne la storia, a raccontarne il presente e a valorizzarne il contributo portato allo sviluppo dello sport in città a cavallo tra tre diversi secoli. Questo percorso ha preso il via già durante le festività natalizie con il primo album di figurine della società che è stato distribuito gratuitamente nei supermercati Conad di Arezzo, dove sono disponibili anche i pacchetti per completare la raccolta.

L’opera è stata progettata per proporre un ideale collegamento tra la fondazione della Ginnastica Petrarca nel 1877 e l’attualità, con la prima pagina che è stata dedicata alle foto e ai documenti storici. Successivamente sarà possibile trovare le figurine di staff tecnico e atleti agonisti dei gruppi di Ginnastica Ritmica Femminile, Ginnastica Artistica Maschile e Ginnastica Artistica Femminile, arrivando fino alle ginnaste della Gymnaestrada e del più recente corso di Allenamento Funzionale. Questo progetto, strutturato attraverso un totale di 212 figurine che raccontano la ricchezza e la varietà dell’attività della Ginnastica Petrarca, è stato sostenuto da Conad, NBS – New Block System, AcquaSelf24 e Nico Nanni – Pittore Edile che hanno affiancato l’avvio di questo percorso celebrativo. «La raccolta di figurine – spiega il presidente Simone Rossi, – è stata ed è, per tutti, un passatempo e un divertimento. In queste festività natalizie lo sarà ancora di più. L’innovativo progetto dell’album di figurine della Ginnastica Petrarca nasce come occasione per iniziare ad onorare i nostri 145 anni di attività al servizio dello sport aretino attraverso un simpatico strumento che permetterà di collezionare le figurine di tecnici e atleti, andando a consolidare il senso di appartenenza alla società e a fornire un’ulteriore occasione di condivisione di una passione».