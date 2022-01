Corsa al Quirinale: Letta, Conte e Speranza studiano la strategia

Corsa al Quirinale, incontro tra Conte, Letta e Speranza: “No a Berlusconi ma aperti al confronto con centrodestra”

“Ottimo incontro. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Siamo aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. Tutti abbiamo il dovere della responsabilità”. Con un tweet in triplice copia, il segretario del Pd Enrico Letta, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza, commentano l’incontro di stamattina in casa del leader pentastellato per fare il punto sul Quirinale.

Il leader dem, all’uscita da casa Conte, ha aggiunto: “Non c’è nessuna intesa sul nome perché ne parleremo col centrodestra. L’incontro è andato molto bene”, ha ribadito Letta come riferisce la Dire (www.dire.it). Stessa posizione quella espressa dal padrone di casa: “L’incontro è andato bene, siamo pronti ad un’azione forte e ad un confronto ampio e condiviso“, ha spiegato Conte. Che ha aggiunto: “Andranno ovviamente rimosse le candidature di parte come quella di Berlusconi”.