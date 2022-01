Con Ziggy Cup si può fare sesso anche durante il ciclo

Fare sesso durante il ciclo: INTIMINA ha deciso di fare un ulteriore passo avanti e ha inventato Ziggy Cup 2, la coppetta mestruale flat-fit di nuova generazione

È tempo di abbandonare il timore di macchiarsi durante le mestruazioni con la nuovissima coppetta mestruale Ziggy Cup™ 2 . Il suo corpo sottile come un petalo, ma rinforzato e flessibile, facilita l’inserimento adattandosi alla forma del tuo corpo per una migliore vestibilità: così non la senti affatto, rendendola un’opzione comoda e sicura.

Ziggy Cup 2 offre la massima sicurezza in ogni situazione, con un doppio bordo a prova di perdite e una linguetta in rilievo per una rimozione senza problemi. Offre fino a 8 ore di protezione non-stop dalle macchie perché grazie alla forma piatta e alla posizione può essere indossata anche durante il sesso!

Molte persone possono essere poco informate e avere dei tabù riguardo alle mestruazioni e al sesso, quindi non c’è da meravigliarsi che non tutti si sentano automaticamente a proprio agio con l’esperienza sessuale durante le mestruazioni. Maggiore informazione e conoscenza – precisa Roberta ROSSI, sessuologa e psicoterapeuta per INTIMINA– possono cambiare il modo di porsi di donne e uomini di fronte a questo aspetto fisiologico. Il periodo delle mestruazioni è stato riscontrato essere un periodo di maggiore sensibilità al piacere, ovviamente se non si soffre di dolori o altro, e quindi potrebbe essere per alcune donne una bella scoperta”. precisasessuologa e psicoterapeuta

Ecco 4 buoni motivi per provare Ziggy Cup 2:

• Perché offre la massima protezione dalle macchie durante le mestruazioni

Un sondaggio globale Intimina (1) ha rivelato che una coppetta mestruale può facilitare la gestione delle mestruazioni. Durante l’uso della coppetta, le donne hanno riferito di aver sperimentato meno crampi, meno dolorosi, riduzione degli odori e della secchezza. Hanno dichiarato di sentirsi più sicure e più a loro agio con il proprio corpo.

● Perché può essere indossata durante il sesso

In un sondaggio globale INTIMINA (2) ha scoperto che l’82% delle donne fa sesso durante il ciclo. Ciò significa che la nostra missione di rendere le donne senza paura e sicure di sé ha un impatto significativo in tutto il mondo.

Guardando alla situazione italiana, secondo un’indagine Ipsos-INTIMINA (3), il 16% delle donne ha più voglia di fare sesso appena prima o durante le mestruazioni, mentre il 21% non rinuncia ad avere rapporti. Le donne che scelgono di evitare l’intimità durante le mestruazioni dichiarano di temere di sporcare (60%).

Il sesso mestruale ora è migliore, più pulito e più comodo di sempre grazie a Ziggy Cup 2 che consente rapporti penetrativi senza timore di macchiarsi..

● Perché è disponibile in due taglie per ogni corporatura ed esigenza

La taglia A si adatta perfettamente alle donne che non hanno partorito, hanno partorito con taglio cesareo o hanno un flusso medio. La taglia B è invece consigliata per le donne che hanno partorito o per quelle con pavimento pelvico più debole. Inoltre, è la scelta perfetta per chi ha un flusso più abbondante.

● Completamente ecologica (e a misura di portafoglio)

Ci sono numerose ragioni per cui le donne passano alle coppette mestruali: benefici per la salute, tempo di utilizzo più lungo, risparmio di denaro, protezione dell’ambiente, comfort. Ziggy Cup 2 è totalmente ecologica, compresa la confezione, che ora è interamente realizzata in cartone. Liberando le donne dalla cosiddetta “period tax” imposta su assorbenti interni ed esterni in tutto il mondo, scegliendo la Ziggy Cup 2 le utenti scelgono di ridurre al minimo la quantità di rifiuti.

(1) Sondaggio globale Intimina, su 1000 donne



(3) Indagine Ipsos-INTIMINA, condotta in Italia nel giugno 2021 su 1.000 donne