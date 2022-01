Catone torna con “Forse L’ho Deciso Io”

Si intitola “Forse L’ho Deciso Io” il nuovo singolo di Catone: il brano è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaformwe streaming

Il giovane artista campano Catone presenta il suo nuovo singolo “Forse L’ho Deciso Io”.

È un brano composto da svariati momenti e un mix di emozioni diverse.

L’arrangiamento accompagna di pari passo il testo, come in un viaggio in cui i due elementi si tengono per mano: il primo è uno sfondo musicale molto pacato e dolce che progressivamente arriva ad esplodere nel finale; Il testo, analogamente, tira in ballo delle situazioni incerte, arrivando a chiedersi come si possa giungere a determinati stati d’animo.

Tutto si risolve andando verso il finale del brano. Qui Catone prova a darsi delle risposte, forse nemmeno veritiere, ma sufficienti ad autoconvincersi, stare bene e vivere le emozioni fino all’ultimo secondo.

Arrivati a questo punto la musica torna calma e le parole sfociano in una vera e propria dichiarazione d’affetto, dando un lieto fine alla canzone.

Pasquale Catone nasce nella provincia di Salerno nel 2001. Si appassiona da giovanissimo alla musica Rock. I suoi ascolti iniziano a cambiare avvicinandosi pian piano prima ai Coldplay e poi al cantautorato italiano. Questo mutamento lo porta all’esigenza di scrivere e raccontarsi. Inizia così ad imparare il pianoforte e ad avvicinarsi non solo al mondo della scrittura, ma anche a quello delle produzioni. Nel 2020, a 19 anni, arriva l’occasione per mettersi finalmente in gioco: firma il suo primo contratto discografico con Sorry Mom! sotto il nome di “CATONE“. Dopo aver compiuto vent’anni e a seguito dell’uscita del suo primo singolo “Ci Pensi Mai?” pubblica il brano “Se Non Tu”, accompagnato da un videoclip ufficiale. A Luglio 2021 pubblica “Un Po’ Di Noi” seguita, nel dicembre dello stesso anno, dall’ultima “Forse L’ho Deciso Io”.