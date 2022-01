Borsa e investimenti: sempre più utenti operano sui mercati con le app

In questi giorni i mercati finanziari sono in forte subbuglio per via dell’arrivo della variante Omicron in Europa. La situazione richiede quindi di essere monitorata con la massima attenzione e dimostra, ancora una volta, come per investire sia necessario disporre delle adeguate conoscenze tecniche prima di iniziare a muovere il proprio capitale, anche in un’epoca in cui i mezzi a disposizione dei risparmiatori sono aumentati.

Da diverso tempo, infatti, il mondo degli investimenti è diventato più accessibile a tutti coloro che sono interessati ad operare sui mercati finanziari. Ciò è stato possibile soprattutto grazie al web che, attraverso i broker online, ha dato a chiunque la possibilità di utilizzare servizi di investimento telematici per scegliere in autonomia come, quando e quanto investire.

In particolare, negli ultimi anni, sempre più utenti preferiscono utilizzare le app di trading online per operare sui mercati: trattasi di strumenti innovativi per comprare e vendere titoli direttamente dal proprio smartphone, semplici da usare e adatti sia per chi è alle prime armi sia per chi ha già maturato esperienza nel mondo del trading.

Le app di trading online: perché utilizzarle e come trovare le migliori

Scegliere di utilizzare le applicazioni per investire in borsa porta con sé una serie di vantaggi.

Fra i più rilevanti, vi è la possibilità di investire in qualunque momento della giornata ed ovunque ci si trovi, rispondendo così all’esigenza di rimanere sempre aggiornati con gli andamenti dei mercati finanziari per cogliere al volo le opportunità più interessanti.

Coloro poi che compiono i primi passi e si sentono incerti, possono utilizzare un conto demo all’interno delle app, senza depositare alcun ammontare minimo di investimento. Nel caso in cui, invece, si volesse provare effettivamente ad operare sul mercato, è possibile all’inizio investire soltanto piccole somme, diversamente dagli importi che vengono normalmente richiesti dalle banche per fare ingresso nei mercati.

Non tutte le applicazioni di trading online, comunque, offrono i medesimi servizi o presentano le stesse qualità. Proprio per questa ragione, è fondamentale trovare l’app che più si adatti alle proprie esigenze. Siti web specializzati nel trading online, come ad esempio giocareinborsa.com, aiutano a restringere il campo di ricerca individuando le migliori applicazioni per investire in borsa, una selezione sempre aggiornata effettuata da esperti del settore che analizzano con attenzione le opzioni attualmente disponibili per i traders.

Ma non solo. Il web è un punto di riferimento anche per capire come investire i propri soldi consapevolmente: si trovano, infatti, guide, articoli e video tutorial che forniscono consigli pratici a chiunque sia interessato al mondo del trading online, a partire dal principiante sino ad arrivare all’esperto.

Investire online: come scegliere l’app giusta

Nonostante la popolarità e l’ampia diffusione, le applicazioni per investire in borsa non vanno sottovalutate. Non sono, infatti, semplici app da installare sul proprio smartphone ma piattaforme che consentono a chiunque di accedere ai mercati finanziari ed investire il proprio denaro.

Per questo motivo, è importante che l’app venga scelta con attenzione e consapevolezza, valutando non soltanto l’applicazione ma anche tutti i servizi offerti dal broker online. Si consiglia, ad esempio, di esaminare le commissioni di trading, la tipologia di attività su cui può investirsi, quali siano i mercati ove operare nonchè gli strumenti offerti dall’intermediario per effettuare l’analisi finanziaria.

Da un punto di vista tecnico, poi, è utile sin da subito verificare che l’applicazione sia sottoposta ad aggiornamento costante da parte dell’operatore e valutare se presenti un’interfaccia intuitiva e facile da usare.

Da non sottovalutare, infine, il rispetto da parte del broker di alcuni standard di elevata importanza. L’intermediario online, infatti, deve garantire sicurezza, in quanto è necessario che i soldi depositati sull’app non vengano utilizzati per fini diversi e non vengano attaccati da malware; deve essere regolamentato ed autorizzato in Italia; deve offrire l’assistenza ai clienti, per supportare chiunque abbia bisogno in caso di problemi o difficoltà nell’utilizzo dell’app; deve garantire perfetta operatività, in quanto nel mondo degli investimenti ogni attimo può valere molti soldi ed è quindi fondamentale poter cogliere occasioni al volo senza che il sistema si blocchi all’improvviso.