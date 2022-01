A Catania il nuovo Innovation Hub di FS Italiane

FS Italiane apre a Catania il nuovo Innovation Hub: dopo Roma e Napoli, inaugurato il terzo hub che si occuperà di energia e digitale

FS Italiane ha inaugurato il suo terzo Innovation Hub in Sicilia. Dopo Roma e Napoli, ha aperto i battenti Isola Catania, uno spazio dentro Palazzo Biscari dedicato al digitale e all’energia. Un luogo dove il Gruppo FS – con il prezioso contributo di Tree che fa parte del gruppo Opinno – potrà lavorare a progetti innovativi e dove talenti, startup e aziende potranno incontrarsi, mettendo in comune competenze ed esperienze, per creare impatti positivi.

Ferrovie dello Stato Italiane è uno degli attori più importanti per la realizzazione del PNRR e la scelta di mettere in piedi un centro d’innovazione al Sud per affrontare la transizione energetica e digitale, va proprio nella direzione tracciata dal disegno strategico nazionale.

Di queste due sfide del post-pandemia ha parlato Giancarlo Cancelleri, Sottosegretario Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, durante il talk di presentazione dell’hub siciliano. Nel suo intervento il sottosegretario ha sottolineato anche la trasformazione del volto di Catania, con lo sviluppo della linea metropolitana e il nuovo assetto urbanistico che nascerà con l’interramento dei binari e il recupero di alcune aree ferroviarie.

Franco Stivali, Responsabile Innovazione Ferrovie dello Stato, ha evidenziato come la decisione di attivare l’hub a Catania sia stata dettata anche da questo fermento palpabile. «Qui ci occuperemo di digitale ed energia. Occorre ripensare il sistema dei trasporti e la mobilità partendo da questi due driver fondamentali. Lo faremo guardando la realtà locale per generare valore sul territorio», ha commentato Stivali. «FS ha come mission mettere in collegamento le varie parti d’Italia e unire le persone. La rete di Innovation Hub fa la stessa cosa: favorisce l’incontro startup e grandi realtà industriali. stimolando così la contaminazione d’idee e la sperimentazione».

Nel corso del 2022 il Gruppo FS lancerà nuove challenge, percorsi di accelerazione, workshop, formazione e networking, il tutto a Isola Catania.