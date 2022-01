I cani possono capire fino a 215 parole

I cani comprendono fino a 215 parole secondo lo studio della Dalhousie University in Canada pubblicato sulla rivista Applied Animal Behaviour Science

I cani capiscono in media 85 parole e frasi. E’ quanto emerge dallo studio effettuato dalla Dalhousie University in Canada e pubblicato sulla rivista Applied Animal Behaviour Science. I ricercatori in Canada hanno intervistato 165 proprietari di cani di varie razze sulle diverse parole e frasi che i loro animali domestici comprendono. In media, i proprietari hanno riferito che il loro cane poteva rispondere circa a 89 parole: con un range da 15 parole a 215 per il più intelligente.

Gli autori hanno scoperto che i comandi costituiscono la maggior parte delle parole a cui i cani avrebbero risposto, inclusi classici come “seduto”, “rotola” e “sdraiarsi”. È stato riportato che quasi tutti i cani reagiscono al proprio nome e la maggior parte risponde a comandi come “siediti”, “vieni”, “giù”, “rimani”, “aspetta”, “no”, “ok” e “lascia”.

Guardando alla razza, i cani da pastore e quelli da compagnia sono quelli che rispondono a più parole e frasi.I primi includono Australian Shepherd, Border Collie, Welsh corgi cardigan, pastore americano nano e cane da pastore scozzese Shetland.Quelli da compagnia Bichon Frise, Cavalier King Charles Spaniel, Chihuahua e diversi tipi di barboncino.

