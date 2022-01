Gli Shijo X tornano con la cover di “(You Don’t Know) How Glad I Am”

La cover di “(You Don’t Know) How Glad I Am” segna il ritorno degli SHIJO X: il brano è disponibile online sulle piattaforme digitali

“Nonostante l’idea di fare questo EP ci seduca da ormai tanto tempo, nella pratica, il tutto si è svolto nell’arco di 3 giorni (cosa che di solito non accade mai in maniera così repentina). Abbiamo interpellato per le registrazioni il nostro caro amico, nonché brillante musicista/tecnico Davide Grotta, dal momento che era da un sacco di tempo che volevamo collaborare con lui e per la prima volta non potevamo recarci nel nostro studio preferito Bombanella Soundscapes.

Davide è venuto da noi, ha montato il suo studio mobile in cucina e noi tutti i nostri strumenti. Era una vera e propria “kitchen control room”. Abbiamo iniziato la mattina del martedì e dopo meno di 30 ore e un bagno al mare, alle 3 di mattina avevamo già terminato le registrazioni di 4 cover. 4 bellissime canzoni. 4 bellissime voci. Scelte in maniera accuratissima.

Abbiamo aggiustato il tutto (Davide Grotta ha curato anche il mix), spedito nelle sapienti mani di Davide Cristiani (Bombanella Soundscapes) per il master e ne è uscito un EP. Una cosa a cui teniamo davvero tantissimo.

Valerio Bulla ne ha curato tutta la grafica, che infatti è stupenda.

La prima canzone che vogliamo presentarvi è (You Don’t Know) How Glad I Am, scritta da Jimmy Williams e Larry Harrison e portata al successo da Nancy Wilson nel 1964, .

Il nostro breve percorso inizia proprio da qui, buon ascolto.”

SHIJO X