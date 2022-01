Su Fortnite è arrivato il nuovo set Cobra Kai

Il set Cobra Kai, ispirato all’apprezzata serie di Netflix legata ai classici film della serie di The Karate Kid, è ora disponibile nel Negozio oggetti con dieci costumi

Giusto in tempo per il lancio della stagione 4 di Cobra Kai, combatti con i colori da competizione in Fortnite. Il set Cobra Kai, ispirato all’apprezzata serie di Netflix, legata ai classici film della serie di The Karate Kid, è ora disponibile nel Negozio oggetti con dieci costumi, l’emote Tecnica della gru e molto altro ancora!

Tutti i costumi, si legge sul sito di Epic Games, prevedono gli stili ispirati ai tre dojo: Cobra Kai, Eagle Fang e Miyagi-Do. Cambia stile nell’armadietto per rappresentare il tuo dojo preferito di Cobra Kai!

I dieci costumi includono Jones karateka, che impara il karate per difendere la realtà, ed Eroe della posizione dell’airone, che tutti ammirano per il suo onore. I costumi del set Cobra Kai possono essere acquistati individualmente o come parte dei bundle Karate KO e Duello tra dojo.

ACCESSORI DEL SET: DORSI DECORATIVI, PICCONI ED EMOTE

Sono disponibili anche molti accessori, ottenibili singolarmente o come parte del bundle Attrezzatura Cobra Kai! Dimostra gli insegnamenti del maestro Miyagi con il dinamico dorso decorativo Insegnamenti di Miyagi, intimorisci gli avversari con il dorso decorativo Moneta Cobra, promuovi il dojo Cobra Kai con il piccone Logo del dojo, colpisci con precisione con il piccone Maledizione del Cobra e crediti il meglio del meglio con l’emote Tecnica della gru.

Esegui spazzate in tutta l’isola con la divisa da arti marziali.