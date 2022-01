Rodii e LS duettano nel brano “Senza te”

Fuori “Senza Te” il nuovo brano dato dall’unione musicale dei due artisti italo tedeschi Rodii (Roberto Di Bono) e LS. (Leonardo Succurro)

Fuori “Senza Te” il nuovo brano dato dall’unione musicale dei due artisti italo tedeschi Rodii (Roberto Di Bono) e LS. (Leonardo Succurro). Il singolo è il frutto delle sonorità RnB e Pop appartenenti a Rodii e LS. e trae ispirazione dall’insieme di emozioni che vivono nella mente dopo la rottura di una relazione.

Quelli descritti sono momenti nei quali il cervello comincia a giocare con chi li vive: ci si chiede se l’altra persona abbia chiuso completamente il capitolo, si finisce in un loop dal quale è difficile evadere, specialmente quando si è soli.

Beat e produzione del brano sono stati curati da Rodii: “Senza Te” è stato uno dei primi brani registrati nel suo home studio e la composizione è avvenuta a quattro mani con LS.

La pubblicazione avviene con la collaborazione di “Sorry Mom!”, agenzia di management musicale.

Leonardo Succurro (LS.) e Roberto Di Bono (Rodii) sono due artisti, rispettivamente classe ‘89 e ‘85. Entrambi sono nati in Germania e di origini italiane. Durante il lockdown del 2021 Rodii ha iniziato a creare dei Beat e insieme hanno inziato a scrivere dei testi, sorprendendosi per la facilità del loro flusso artistico. Per questo motivo hanno costruito un home studio e iniziato a lavorare più a fondo sulle composizioni. “Senza Te” è stata una delle prime canzoni ad aver preso forma grazie a questa collaborazione artistica e la sua pubblicazione arriva dopo l’uscita di tre brani, tutti disponibili online.