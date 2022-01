Negli USA da marzo 2022 arriva TikTok Kitchen

TikTok Kitchen da marzo 2022 distribuirà in Usa i menu proposti in funzione delle tendenze alimentari e cucinati in 300 ristoranti virtuali

Le ricette condivise su TikTok sono un must della piattaforma, virali e facili da realizzare. Sono anche un termometro delle tendenze alimentari che vengono tenute d’occhio e ora diventano fonte di innovazione.

TikTok ha annunciato, in collaborazione con Virtual Dining Concept, il lancio di TikTok Kitchen che da marzo 2022 distribuirà in Usa i menu proposti in funzione delle tendenze alimentari e cucinati in 300 ristoranti virtuali. I piatti cambieranno ogni 3 mesi, seguendo le tendenze più condivise, ricompensando anche alcuni dei creator, mentre – secondo Bloomberg – il grosso dei ricavi resterà alla piattaforma.

Il progetto, che porta il social direttamente in competizione con Uber e Deliveroo, prevede un’espansione delle dark kitchen – alcune virtuali, altre molto reali – fino a 1.000 entro la fine del 2022. TikTok Kitchens userà le cucine dei ristoranti provvedendo anche alla formazione del personale e al packaging del cibo, oltre che alle ricette.

Bloomberg riporta che nella carta dell’esordio ci saranno piatti come la ‘baked feta pasta’, una delle ricette più cercate su Google nel 2021, ‘corn ribs’, ‘pasta chips’ e ‘smash burger’.

“Lavorare con il team di TikTok sul menu e lo sviluppo di questo nuovo brand è stato entusiasmante”, ha detto Robert Earl, co-fondatore di Virtual Dining Concept, che ora pensa di replicare il successo ottenuto da MrBeast Burger, lanciato nel dicembre dello scorso anno ha lanciato e diventato in 12 mesi il primo brand assoluto tra le cucine virtuali.

In Usa TikTok ha una media di 130 milioni di utenti attivi/mese e l’hashtag #FoodTok è uno dei più popolari sulla piattaforma. Gli ordini alle cucine virtuali passeranno attraverso Grubhub mentre i prezzi saranno comparabili a quelli degli altri brand del circuito Virtual Dining Concept.