“Dance” è il nuovo singolo di Eris

È in radio “DANCE” il nuovo singolo di Eris, scritto con Simone Cerratti (Skyvi), già disponibile in digitale (Incisi Records / Believe) e da oggi anche in video su Youtube.

Dopo il successo di “Reggaeton Salvaje” Eris presenta il suo nuovo singolo trasportandoci letteralmente in discoteca infatti “Dance” è un ibrido tra reggaeton e dance pop con un testo spensierato che invita al divertimento e dà il via a futuri progetti che vedranno Eris coinvolto in nuove sfide musicali e bizzarre contaminazioni.

“Non è importante l’età o il colore della pelle – spiega l’artista – lo scopo è ballare liberandoci da ogni pensiero senza aver timore di mostrarci per quel che siamo.”

“Dalle solite congetture sempre presenti, alle affermazioni convenevoli adottate dalla società, la Donna, con fare accattivante ed intraprendente, diviene materia prima ed elemento fondamentale all’interno del video – afferma il regista Manuel Guaglianone – Donna libera di esprimersi nelle sue forme più eccitanti e provocanti diviene essere nato per il compiacimento proprio e dell’uomo che, in questo video, non lascia in dubbio alcun particolare. Estremamente energico e sensuale, ballerete a ritmo di Dance.”

Qui il video: https://youtu.be/ibrRVI_d1-U

BIOGRAFIA

Eris Ernesto Castro Molina è nato il 21 Aprile 1991 nella città di Marianao, Habana- Cuba. Già nella sua prima infanzia scopre la passione per la musica, tanto che all’età di 12 anni partecipa al suo primo casting presso la scuola di musica ”A. G. Caturla” di Cuba. In questo periodo viene soprannominato, dai suoi amici, “El sinsonte” poiché camminava per strada cantando a squarciagola canzoni dei grandi artisti. Inizia scrivendo poesie, ma solo dopo la fine di una lunga storia d’amore, compone la sua prima canzone ispirandosi proprio a questo tema. Nel 2014, all’età di 23 anni, decide di trasferirsi in Italia raggiungendo sua madre e sua sorella. Parte con l’idea di trionfare nella musica e sfruttare il suo dono per la scrittura. In Italia si fa subito notare come eccellente ballerino e da lì inizia a fare molti spettacoli entrando a far parte di noti format da discoteca. Si crea negli anni un nome ed una identità come Eris il ballerino. Ma la sua vera passione per il canto e la scrittura è sempre dietro l’angolo. Da lì a poco, entra nel roster artisti di Incisi Records, dove nasce “Sigueme”, singolo che lo lancia finalmente e ufficialmente nelle radio italiane riscuotendo un notevole successo tra pubblico e critica. A Giugno 2021 pubblica il singolo estivo “Reggaeton Salvaje” distribuito da Universal Music. Notevole è il successo del videoclip che vede Eris lanciarsi con un paracadute da più di 4000 metri di altezza. Il suo nuovo singolo “Dance”, distribuito da Believe, ci catapulterà in discoteca per ballare e divertirci senza alcun freno.

https://www.instagram.com/eris_music/