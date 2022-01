“AstraSeneca. Il vaccino della filosofia” arriva nelle librerie

“AstraSeneca. Il vaccino della filosofia” è il nuovo libro della PSB PragmaSocietyBooks con le istruzioni per l’autosomministrazione dell’antidoto preparato dalla farmacia dei filosofi

“AstraSeneca. Il vaccino della filosofia” uscirà in tutte le librerie a Gennaio 2022. Il volume presenta AstraSeneca, il vaccino della filosofia che predispone all’immunità dalle “malattie dell’anima”, fin dai tempi della Grecia Antica. Contiene le istruzioni per l’auto-somministrazione dell’antidoto preparato dalla farmacia dei filosofi. Non serve recarsi nei centri per la somministrazione dislocati sul territorio né serve il ricorso a un somministratore esperto. Qui ognuno può fare da sé, può decidere spazi e tempi della prima somministrazione e di quelle – fortemente raccomandate – successive. Il vaccino AstraSeneca è stato inventato in Grecia circa venticinque secoli fa. Da allora, è stato somministrato a migliaia di persone. Dichiariamo, quindi, ufficialmente e solennemente, che non è mai morto nessuno in seguito alla somministrazione e nessuno ha subìto gravi effetti collaterali. AstraSeneca può avere effetti di trasformazione della propria visione del mondo ma ciascuno decide il livello di profondità del mutamento. Buona lettura e buon vaccino!

Autori: Maddalena Bisollo e Luca Nave

Casa editrice: PSB PragmaSocietyBooks